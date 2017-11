Nicht selten kommt es vor, dass ein Unternehmen als Elektroinstallationsbetrieb gegründet wird, sich dann später aber auf den Bereich Einzelhandel konzentriert und eigentlich nicht mehr die gefahrenbewährte Tätigkeit der Elektroinstallation ausübt. In solchen Fällen ist ein Wechsel der Berufsgenossenschaft möglich.

Die Gesetzesgrundlage

§?136 SGB (Sozialgesetzbuch) VII besagt, dass ein Wechsel der Berufsgenossenschaft möglich ist, wenn

die Feststellung der Zuständigkeit für ein Unternehmen von Anfang an unrichtig war

sich die Zuständigkeit geändert hat (Beispiel: das Unternehmen wurde als Elektroinstallationsbetrieb angemeldet und verfügt heute über ein Ladengeschäft mit Serviceabteilung).

Unsere Empfehlungen lauten daher:

Analysieren Sie den Bescheid Ihrer Berufsgenossenschaft gemäß den Beispielen in unserem Artikel.

Klären Sie, welche Mitarbeiter ausschließlich Tätigkeiten ausführen, die ein geringeres Risiko beinhalten.

Kontaktieren Sie Ihre Berufsgenossenschaft, erläutern Sie ggf., dass die Zuordnung falsch ist und Sie den Antrag auf einen Wechsel der Berufsgenossenschaft stellen.

Ein klassischer Elektroinstallationsbetrieb ist in der BG ETEM richtig aufgehoben.

Ein Unternehmen, dessen überwiegende Anzahl der Mitarbeiter im Bereich Einzelhandel und Service tätig ist, wird der BGHW zugeordnet.

Speziell für Einzelhändler

In einer Untersuchung der Unternehmensberatung Heckner unter Unternehmen, die allesamt über ein Ladengeschäft verfügen und Serviceleistungen bzw. Elektroinstallationstätigkeiten ausführen, haben sich die Ergebnisse in Tabelle 1 ergeben. Es wird deutlich, dass die prozentualen Kosten bezogen auf den Rohertrag und die Lohnsumme in der BGHW deutlich günstiger sind. Also empfiehlt es sich für alle Unternehmen, deren Schwerpunkt (bezogen auf die Lohnsumme der Mitarbeiter) das Ladengeschäft ist, sich mit der BGHW in Verbindung zu setzen.

Bei der BG nachgefragt

Wir haben der BGHW und der BG ETEM einige Fragen gestellt. Die folgende Anfrage haben wir an die BGHW gerichtet: »Wir kennen Fälle, in denen unsere Kunden mit ihrem gesamten Personalstamm und ihrer kompletten Lohnsumme in der Gefahrenklasse 0,86 bei Ihnen versichert sind. Die überwiegende Mehrzahl der Mitarbeiter ist in diesen Unternehmen mit dem Handel mit Geräten der Unterhaltungselektronik usw. beschäftigt.

Muss ein Unternehmer aktiv werden, der auch technische Leistungen durch Mitarbeiter ausführen lässt, die nicht in der Beschreibung der Leistungen der Gefahrenklasse 0,86 enthalten sind?«

Die BGHW, die für Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...