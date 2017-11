Luzern - Für einen Tag war Luzern die Innovationshauptstadt der Schweiz. 250 Unternehmer und andere Innovationsschaffende folgten der Einladung des CSEM und trafen sich am Vierwaldstättersee, um gemeinsam die Zukunft der Schweizer Industrie zu gestalten. Der Business Day findet jährlich statt und erfreut sich steigender Beliebtheit. Dieses Jahr zählte Sir Konstantin Novoselov zu den Referenten. Der Physiker, der 2010 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, zeigte dem Publikum die vielversprechenden Perspektiven von Graphen auf.

Mikrotechnik mit maximalem ökonomischem Nutzen einzusetzen, ist eine ausgewiesene Stärke der Schweiz. Dieses Leitmotiv zog sich als roter Faden durch den 3. CSEM Business Day. Nach den Veranstaltungen in Neuenburg und Zürich lud das Schweizer Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektronik und Mikrotechnik heute die Vertreter der Schweizer Industrie zum jährlichen Event im Zeichen der Innovation nach Luzern ein. Ganz in der Nähe, in Alpnach (OW), konnte das CSEM vor 15 Jahren dank der Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...