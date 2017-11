Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion: Annonce des résultats au 30 septembre 2017 . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA :

Annonce des résultats au 30 septembre 2017 Genève, le 7 novembre 2017 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce aujourd'hui ses résultats au 30 septembre 2017 selon le principe de l'image fidèle. La Banque présente un résultat positif net de CHF 772'933, après prise en compte des amortissements, correctifs de valeurs, produits extraordinaires et impôts pour les neuf premiers mois de l'année 2017, contre un résultat positif de CHF 21'916 au 30 septembre 2016, soit une amélioration du résultat de CHF 751'017. Le total des revenus provenant des opérations d'intérêts, des commissions et des prestations de service, ainsi que des opérations de négoce, se sont élevés à CHF 8,4 millions contre CHF 6,7 millions au 30 septembre 2016. Cette hausse est essentiellement due à une amélioration des opérations d'intérêts sur les immobilisations financières d'une part et des opérations de commissions et de prestation de service d'autre part liées aux récents investissements et développements de la Banque. En conséquence, le résultat des opérations d'intérêts a augmenté de KCHF 378, le résultat des opérations de commissions et des prestations de service a augmenté de KCHF 1'519 et le résultat des opérations de négoce est en baisse de KCHF 138. Les charges d'exploitation au 30 septembre 2017 sont en hausse passant de CHF 6,4 millions au 30 septembre 2016 à CHF 7,4 millions. Les amortissements ont par ailleurs diminué de KCHF 20. Le résultat opérationnel pour les neuf premiers mois de l'année 2017 s'inscrit à KCHF + 962 contre KCHF + 211 au 30 septembre 2016. Le total du bilan est en hausse et s'inscrit à CHF 225,6 millions au 30 septembre 2017, contre

CHF 179,5 millions au 31 décembre 2016. Au 30 septembre 2017, la fortune brute de la Banque Profil de Gestion s'élève à CHF 872 millions, soit une augmentation des masses sous gestion de CHF 261 millions depuis le début de l'année 2017 essentiellement due aux apports nets. Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 61,1 millions. COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELE (en francs suisses) 30.09.2017 30.09.2016 Ecarts Résultat net des opérations d'intérêts 2'119'831 1'741'648 378'183 Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 3'350'541 1'831'939 1'518'602 Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 2'940'411 3'078'159 -137'748 Sous-total Revenus 8'410'783 6'651'746 1'759'037 Autres résultats ordinaires 1'425 1'244 181 Charges d'exploitation -7'388'764 -6'360'848 -1'027'916 Amortissements, correctifs de valeurs -61'511 -81'226 19'715 Résultat opérationnel 961'933 210'916 751'017 Produits extraordinaires - - - Impôts -189'000 -189'000 - Résultat net 772'933 21'916 751'017

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général.

Silvana Cavanna

Directeur Général

Courriel : investorrelations@bpdg.ch (mailto:investorrelations@bpdg.ch)

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch (http://www.bpdg.ch/) Annonce des résultats au 30 septembre 2017 (http://hugin.info/134396/R/2147930/823859.pdf)



