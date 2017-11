Lanzhou, China (ots/PRNewswire) - Der deutsche Botschafter in China, Michael Clauss, und seine Frau haben gemäß des Informationsbüros der Gemeinde Lanzhou am 2. November im Rahmen einer Reise in die Gansu Province die Lanzhou Zhongshan Bridge besucht. Die Zhongshan Bridge gilt als die wichtigste Brücke entlang des Yellow River und wurde von deutschen Bauunternehmen gebaut. Mit dem Bau wurde 1907 mit technischer Unterstützung von den USA und Deutschland und über 100 chinesischen Technikern begonnen.



Die Zhongshan Bridge ist ein Symbol für die Öffnung Chinas sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den freundschaftlichen Austausch. Seit über 100 Jahren sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern immer enger geworden und gemäß Michael Clauss ist China der wichtigste Handelspartner Deutschlands.



Michael Clauss betonte, dass eine neue Brücke im Rahmen der vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping vorgeschlagenen Belt and Road Initiative die beiden Länder verbindet.



Er ist der Meinung, dass die Belt and Road Initiative eine wunderbare Initiative ist und Deutschland positiv darauf reagiert hat, indem das Land Unterstützung leistet.



"Wir hoffen, dass die EU und China die Belt and Road Initiative aktiv fördern und die Gansu Province im Rahmen der Initiative als Treffpunkt der Seidenstraße verschiedene ethnische Gruppen zusammenbringt, um die Entwicklung in dieser Region in Zukunft noch stärker voranzutreiben", fügte Michael Clauss hinzu.



