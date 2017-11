DAX geht die Puste aus, BMW sorgt für Enttäuschung

Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) startete furios in den heutigen Dienstaghandel. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer sprang auf ein neues Allzeithoch bei 13.525 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf wurden die Gewinne jedoch wieder abgegeben. Am Ende gab es sogar Verluste.

Das war heute los. Als ein Grund für die Stimmungseintrübung konnten deutsche Konjunkturdaten ausgemacht werden. Das Statistische Bundesamt meldete für den Monat September einen Rückgang der Produktion im Produzierenden Gewerbe um 1,6 Prozent. Zudem fehlte die Wall Street als Zugpferd. Die US-Börsen konnten im frühen Handel keine Euphorie entfachen. Trotzdem bleibt der DAX in der Nähe seiner Höchststände. Die heutige Schwäche muss längst nicht das Ende der Börsenrallye bedeuten.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Gewinnern gehörte heute die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Zeitweise stieg der Kurs um 1,5 Prozent. Angetrieben wurde er von einem positiven Analystenkommentar. Deutlich schlechter lief es am Indexende wiederum für die BMW-Aktie (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Sie verlor zeitweise rund 3 Prozent an Wert. Der Münchner Automobilkonzern hatte für das dritte Quartal 2017 wegen hoher Investitionen in die Elektromobilität und eine Produktoffensive Ergebnisrückgänge gemeldet.

Den vollständigen Artikel lesen ...