Zürich - Digitalisierung - ein aktueller Trend, der schon lange keine Neuigkeit mehr ist. Es gibt einen branchenübergreifenden Konsens, dass nur wer sich damit auseinandersetzt, eine Chance auf zukünftigen Erfolg hat. Und obwohl dieses Credo bereits auch in den entlegensten Orten der Industrienationen angekommen ist, wissen viele Unternehmen noch immer nicht, wie sie den geänderten Anforderungen gegenübertreten sollen. Die OBT AG stellt sich den internen und externen Herausforderungen der Digitalisierung systematisch: Einmal im Monat treffen sich die beiden Strategen von OBT - Thomas Koller, VR-Präsident, und Marcel Yünkes aus dem Fachbereich Informatik - und stecken zu diesem Thema die Köpfe zusammen. Gemeinsam besprechen sie aktuelle Fragestellungen, identifizieren mögliche Stolpersteine und erarbeiten praxisnahe Lösungsansätze.

Marcel: Digitale Transformation - auch bei OBT stellen wir uns dem Thema und möchten unsere Kunden beim Schritt in die Digitalisierung unterstützen. Schon seit 17 Jahren bieten wir verschiedenste Informatik-Dienstleistungen an. Klar ist aber auch, dass niemand ein Patentrezept für die Digitalisierung hat. Jeder spricht davon, aber was ist die digitale Transformation überhaupt und wie kann ein KMU das Thema Digitalisierung anpacken?

Thomas: Ja, das stimmt. Die digitale Transformation beschäftigt viele kleine und mittlere Unternehmen. Die Umsetzung ist eine Herausforderung, denn viele wissen nicht so recht, wie man das Thema konkret angeht und wo man am besten beginnt. Man hört nur Digitalisierung - und hat das Gefühl man steht vor einem riesigen Berg. Wichtig ist, dass man vor dieser Thematik keine Angst hat. Es empfiehlt sich, mit kleinen Schritten zu beginnen. Je nach Branche können das ganz unterschiedliche Schritte sein - zum Beispiel die Präsenz mit Inhalten auf Social Media, die Kommunikation mit Kunden über diese Kanäle oder auch das Anbieten eines Webshops. Das sind schon erste Schritte in Richtung Digitalisierung, bevor man sich in ein riesiges Projekt stürzt und alle Prozesse auf einmal digitalisieren will.

Marcel: Schritt für Schritt den Weg in die Digitalisierung zu wagen ist ein guter Input für KMU. Auch wir bei OBT haben nicht gleich den "Big Bang" gemacht. Heute arbeiten wir auf ganz unterschiedliche Arten mit unseren Kunden zusammen. Da gibt es die einen, die noch alle Rechnungen sammeln, abheften und per Post an uns schicken, und mit anderen kommunizieren wir komplett digital über verschiedene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...