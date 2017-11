Außenminister Gabriel befürwortet eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Nordirak. Deutsche Soldaten schulen dort kurdische Kämpfer. Ein Unabhängigkeitsvotum der Kurden hatte vor Ort unlängst für Unruhen gesorgt.

Trotz der Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im Nordirak hat sich Außenminister Sigmar Gabriel für eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in der Krisenregion ausgesprochen. "Aus meiner Sicht wäre es ein schlechtes Zeichen, die Bundeswehr dort abzuziehen", sagte er am Dienstag in Berlin. Bedingung sei allerdings, dass die Konfliktparteien miteinander verhandelten. ...

