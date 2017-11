Straubing (ots) - Woran es also mangelt, sind klare und messbare Kriterien für Umsätze und Gewinne. Die könnten nur die Online-Händler selbst, nicht aber die Handelsplattformen wie Amazon oder eBay liefern. Der Versuch einiger Seiten, die Betreiber der Internet-Marktplätze in Haftung zu nehmen, käme dem Versuch gleich, die Hersteller von Lieferwagen zu bitten, die Geschäftstätigkeit derer zu erfassen, die mit einem Sprinter Waren ausliefern.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de