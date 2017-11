Der Schmuckhändler Elumeo ging 2015 an die Börse. Bisher nicht wirklich zur Freude der Aktionäre: Lag der Ausgabepreis noch bei 25 Euro, rauschte die Aktie später auf unter sieben Euro. Ist das Papier ein Turnaround-Kandidat? Egbert Prior, Chefredakteur der Prior-Börse, sieht Chancen aber auch Risiken bei Elumeo. Es sei eben eine Tuurnaround-Spekulation. Was für und was gegen eine Wende für Unternehmen und Aktie spricht, mehr dazu im vollständigen Interview.