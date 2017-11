TLG IMMOBILIEN AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die DIC Asset AG hat uns im eigenen Namen und zugleich auch im Namen und in Vollmacht jeweils der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG, DIC Grund- und Beteiligungs GmbH, DIC Capital Partners (Europe) GmbH, DICP Capital SE, GCS Verwaltungs GmbH und von Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt (zusammen auch die 'Meldepflichtigen') gemäß § 27a Abs. 1 WpHG am 03.11.2017 im Zusammenhang mit deren Überschreitung der 10%-Schwelle am 06.10.2017 über Folgendes informiert:

* Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. * Abhängig von den Marktbedingungen, dem Aktienkurs und der Geschäftsentwicklung des Emittenten beabsichtigen die Meldepflichtigen innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. * Die Meldepflichtigen streben keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands des Emittenten an. Eine ihrer Beteiligung entsprechende Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrates wird durch die Meldepflichtigen angestrebt. * Die Meldepflichtigen streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Emittenten, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an. * Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel handelt es sich um Eigenmittel der die Stimmrechte erwerbenden Tochterunternehmen. Bei den übrigen Meldepflichtigen erfolgte der Erwerb der Stimmrechte lediglich als Folge der Zurechnung von Stimmrechten gem. § 22 WpHG, so dass zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte weder Eigen- noch Fremdmittel aufgewendet wurde.

TLG IMMOBILIEN AG
Hausvogteiplatz 12
10117 Berlin
Deutschland

