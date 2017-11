Die Digitalisierung lässt auch die Deutsche Bahn nicht kalt. In einem sogenannten Ideenzug tüftelt das Unternehmen am Fahrgastkomfort von morgen - mit Trimmrädern, Telefonkabinen und Spielekonsolen.

Die Deutsche Bahn will mit veränderten Wünschen von Kunden im digitalen Zeitalter Schritt halten. Am Dienstag wurde in Nürnberg der "Ideenzug" vorgestellt, in dem sich Fahrgäste die Zeit unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...