NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag zunächst ihre Rekordhochs vom Vortag übertroffen. Die Anleger schreckten dann allerdings vor der eigenen Courage zurück, zumal der US-Dollar infolge des Nordkorea-Konflikts deutlich Auftrieb erhielt und schwache Industriedaten aus Deutschland zusätzlich den Eurokurs belasteten. Ein starker Greenback aber kann den Absatz von US-Waren ins Ausland erschweren. Insgesamt aber fehlte es nach einer ereignisreichen Vorwoche an richtungweisenden Impulsen. Weder standen wichtige Konjunkturdaten noch Quartalsberichte bedeutender US-Konzerne auf der Agenda.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der im frühen Handel erstmals die Marke von 23 600 Punkten übersprungen hatte, zeigte sich rund zwei Stunden vor Handelsschluss mit 0,05 Prozent im Minus bei 23 536,81 Punkten. Der S&P 500 erreichte ebenfalls eine Bestmarke, gab zuletzt aber um 0,10 Prozent auf 2588,57 Zähler nach. Auch Nasdaq 100 und der breite Nasdaq Composite hatten sich zunächst in Rekordhöhe aufgeschwungen. Zuletzt legte der Nasdaq-Auswahlindex 100 nur noch um 0,05 Prozent auf 6316,60 Punkte zu.

Im Dow litten die Aktien von Verizon weiter unter der geplatzten Konsolidierung in der Telekombranche und verloren 0,32 Prozent. Am Vortag hatten sie bereits 4 Prozent eingebüßt, nachdem die Verhandlungen über einen Zusammenschluss zwischen dem US-Mobilfunkbetreiber Sprint und der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US für gescheitert erklärt worden waren. Zwar bleiben damit Verizon und AT&T die Platzhirsche auf dem Mobilfunkmarkt der Vereinigten Staaten, der Wettbewerb dürfte sich nun aber weiter zum Nachteil von Verizon intensivieren. Die JPMorgan-Analysten etwa vermuten, dass Sprint nun noch aggressiver versuchen werde, Kunden zu gewinnen.

Walt Disney hingegen bauten an der Dow-Spitze ihre zweiprozentigen Vortagesgewinne weiter aus und stiegen um etwas mehr als 1 Prozent aus, während an der Nasdaq die Aktien des Unterhaltungsriesen 21st Century Fox um weitere 3 Prozent zulegten. Wie der Finanzsender CNBC unter Berufung auf eingeweihte Kreise am Montag berichtet hatte, hat Fox mit dem Rivalen Walt Disney über den Verkauf großer Konzernteile verhandelt. Die Fox-Aktien waren daraufhin um rund 10 Prozent hochgesprungen.

Dagegen brachen die Anteile von Tripadvisor am Ende des Nasdaq 100 um 21 Prozent ein und die des Konkurrenten Priceline verloren knapp 13 Prozent. Das Internet-Reiseportal Tripadvisor hatte im dritten Quartal bei den Erlösen enttäuscht und rechnet zudem für das Gesamtjahr nicht mit einem beschleunigten Wachstum des auf Online-Transaktionen basierenden Umsatzes. Priceline enttäuschte vor allem mit Aussagen zum erwarteten Gewinn im vierten Quartal. Die Aktien des Wettbewerbers Expedia , der Ende Oktober mit seinen Quartalszahlen ebenfalls enttäuscht hatte und dafür von den Anlegern schwer abgestraft worden war, gaben um rund 2 Prozent nach.

Erneut Höchststände erreichten dagegen zeitweise die Aktien des iPhone-Herstellers Apple bei 175,25 Dollar und die des Internethändlers Amazon bei 1030,60 Dollar./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0299 2017-11-07/20:15