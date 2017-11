Mannheimer Morgen zum Jobabbau bei Siemens Überschrift: Wenig Feingefühl Das kommt einem doch alles erschreckend bekannt vor: Der Siemens-Konzern plant drastische Einschnitte - mal wieder. Für die Beschäftigten ist es eine Hängepartie - mal wieder. Über die Flure bei Siemens geistern Schreckensszenarien - richtig, mal wieder. Die betroffenen Mitarbeiter von Siemens sind nicht zu beneiden. Ein Sparprogramm jagt das nächste, und das schon seit Jahren. Die Betriebsräte kommen aus dem Verhandeln gar nicht mehr heraus. Und jetzt bahnt sich eine neue Dimension an: Zwar hat es unter Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser schon öfter einen Stellenabbau gegeben. Aber noch nie mit betriebsbedingten Kündigungen, die jetzt möglich sind. Es wären die ersten seit dem Jahr 2008. Kein Wunder also, dass die Gewerkschaften alarmiert sind. Das Verhalten des Managements zeugt von wenig Feingefühl. Morgen wird Kaeser auf der Jahrespressekonferenz gute Zahlen präsentieren. Die schlechten Nachrichten zum Stellenabbau gibt es aber erst eine Woche später. Was auch immer dahinter steckt: Dieser Zeitplan hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem machen sich die Manager bei den möglichen Job-Verlagerungen offenbar zuerst Sorgen um das Wohl der Aktionäre - und erst danach um das der Beschäftigten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2017 13:50 ET (18:50 GMT)