Berlin (ots) - Michael Ziesemer, Präsident des Zentralverbandes der deutschen Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), hat Vertreter von Industrieverbänden aufgerufen, stärker politisch Stellung beziehen. "Die Bundestagswahl, aber auch die Wahlen bei einigen unseren europäischen Nachbarn belegen die augenblickliche Schwäche der politischen Mitte", begründete Ziesemer den Vorstoß in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel" (Mittwoch). Rechtspopulistische bis nationalistische Parteien seien im Aufwind. "Ihren europaskeptischen, teilweise europafeindlichen Positionen, ihrer Ablehnung der europäischen Gemeinschaftswährung Euro, ihrer nationalen Nabelschau und nicht zuletzt ihrer latenten bis offenen Fremdenfeindlichkeit müssen wir uns vernehmbar entgegenstellen", schrieb der Verbandschef.



