Chicago (ots/PRNewswire) - Opportunity International freut sich,

Credit Suisse als Gewinnerin des Strategic Leadership Award bekannt

geben zu können, der an ein herausragendes Unternehmen oder einen

Stiftungspartner verliehen wird, die sich an der Mission der

Organisation orientieren. Opportunity International ist eine

weltweite Wohltätigkeitsorganisation, die Zugang zu Krediten,

Sparprogrammen, Versicherungen und Schulungen bietet, um Millionen

von Familien auf der ganzen Welt dabei zu helfen, den Kreislauf der

Armut zu durchbrechen. Die Auszeichnung, die anlässlich des

Opportunity International Summit am 27. Oktober verliehen wurde,

würdigt die herausragenden Aktivitäten von Credit Suisse im Bereich

Corporate Responsibility und ihre Unterstützung der weltweiten

gemeinnützigen Tätigkeiten.



"Credit Suisse ist ein unschätzbar wichtiger Unternehmenspartner

von Opportunity International und hat es uns ermöglicht, strategische

Investitionen in Spitzentechnologien zu tätigen, um den Zugang zu

Finanzmitteln für unsere Kunden zu beschleunigen, innovative

Initiativen zur Entwicklung von Führungskräften zu fördern und

Finanzlösungen im Bildungsbereich voranzutreiben", sagte Atul Tandon,

CEO von Opportunity International. "Was das Engagement von Credit

Suisse in den Bereichen Capacity Development und Innovation so

einzigartig macht ist, dass es über die Investition finanzieller

Mittel hinausgeht und ihre Mitarbeitenden einschließt, die uns ihr

technisches Know-how im letzten Jahrzehnt im Rahmen des Global

Citizens Program des Unternehmens zur Verfügung stellten, um uns bei

speziellen Projekten und Initiativen zu unterstützen."



In diesem Jahr feiert Credit Suisse 15 Jahre Pionierarbeit im

Bereich Mikrofinanz und Impact Investing. In jüngster Zeit haben

Credit Suisse und Opportunity International eine Partnerschaft

geschlossen, um das globale Bildungsfinanzierungsprogramm der

Wohltätigkeitsorganisation auszuweiten und in die Bildung von Kindern

in benachteiligten Gemeinden zu investieren. Dies hat bisher 2

Millionen Kindern geholfen.



"Als Bank für Menschen mit Unternehmergeist engagiert sich Credit

Suisse mit ihrer Microfinance Capacity Building Initiative, die

zunehmend diversifizierten Finanzierungsbedürfnisse an der Basis der

Pyramide zu bedienen und Mikrounternehmer dabei zu unterstützen, sich

selbst und ihren Gemeinden zu helfen", sagte Manuel Hörl, Leiter der

Microfinance Capacity Building Initiative

(http://www.credit-suisse.com/microfinance) von Credit Suisse. "Indem

wir Kapitalzuschüsse bereitstellen, unser Know-how an

Mikrofinanzinstitutionen weitergeben und diese mit unseren Kunden und

Unternehmen in Verbindung bringen, fördern wir die Innovationskraft

und das Wachstum der Branche in der Produktentwicklung und darüber

hinaus. Die Initiative ist auch eine von mehreren Möglichkeiten, mit

denen wir die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige

Entwicklung unterstützen."



Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Mastercard Foundation,

die Caterpillar Foundation, Dorsey and Whitney LLP und die UPS

Foundation.



Das Opportunity International National Summit, das im Gleacher

Center der University of Chicago stattfand, brachte

Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt zusammen, darunter

führende philanthropische, Unternehmens- und

Wohltätigkeitsorganisationen, Einzelspender, Unternehmer und

Führungskräfte aus der Wirtschaft. Neben dem CEO von Opportunity

International, Atul Tandon, zählten Peter Greenberg, CBS News Travel

Editor; Kelly Wright, Anchor, FOX News; Geoff Andersen, Manager of

Corporate Citizenship, John Deere; Ward Brehm, Bigger Than Me Autor

und Chairman, U.S. African Development Foundation; Dean Karlan,

Frederic Esser Nemmers Distinguished Professor für Wirtschaft und

Finanzwesen, Northwestern University; Scott Jackson, President und

CEO, Global Impact; Steve Bartlett, Senior Advisor, Treliant Risk

Advisors, und viele mehr zu den Referenten.



Über Opportunity International (http://opportunity.org/)



Opportunity International ist eine weltweite

Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen in Entwicklungsländern

hilft, aus der Armut herauszukommen. Die Organisation hat seit 1971

mehr als $12 Milliarden an Darlehen zur Verfügung gestellt, um 24

Million Kunden zu helfen, Geschäfte zu gründen und zu erweitern, ihre

Kinder zu ernähren und auszubilden und Arbeitsplätze in ihren

Gemeinschaften zu schaffen. Ende 2016 nutzten mehr als 10 Millionen

Kunden in 22 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Europas

einen Kredit, ein Sparkonto, eine Versicherungspolice oder eine

Ausbildung von Opportunity International, um ihr Leben zu verbessern.

Durch Mikrofinanzierung und ergänzende Produkte sowie

Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft und

Gesundheit hat die Organisation auf dem Weg zu ihrem Ziel bis 2020 20

Millionen Arbeitsplätzen zu generieren, ihren Kunden geholfen, 17

Millionen Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten. Mehr als 95

Prozent der Kreditnehmer von Opportunity sind Frauen, die sonst

aufgrund rechtlicher und kultureller, geschlechtsbedingter

Ungleichheiten wahrscheinlich keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen

hätten. Der weltweite Hauptsitz von Opportunity International

befindet sich in Chicago. Die Organisation unterhält weitere wichtige

Niederlassungen in Australien, Kanada, Deutschland, Hongkong,

Singapur, der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Die Organisation

betreut ihre Kunden über ein Netzwerk mit mehr als 23.000 Menschen

weltweit. Unter opportunity.org (http://opportunity.org/) können Sie

mehr erfahren oder schließen Sie sich der Konversation auf

facebook.com/opportunityintl (http://facebook.com/opportunityintl)

und twitter.com/opportunityintl (http://twitter.com/opportunityintl)

an.



