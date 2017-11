Macau (ots/PRNewswire) - Auf der 2017 China (Macau) International

Automobile Exposition, New Logistics of the Future wurde die

Markteinführung der Elektro-LKWs von JAC erfolgreich am Messestand

von JAC auf der Macau Auto Show durchgeführt. Anlässlich der

Zeremonie wurden folgende Ehrengäste geladen: Zhang Xueping (Deputy

Secretary of the Party Leadership Group und Vize-Vorsitzender der

Anhui Provincial Political Consultative Conference), Xu Chongxin

(Member of the Standing Committee of Anhui Provincial Political

Consultative Conference und Director General der staatlichen

Kommission von Anhui, der Assets Supervision and Administration

Commission), Han Xiaojun (Secretary of the Party Leadership Group und

General Manager of China National Machinery Industry International

Co.,Ltd.), An Jin (Vorsitzender von JAC), She Cairong (Vice General

Manager von JAC) und weitere Ehrengäste. Des Weiteren befanden sich

über 40 ausländische Franchise-Unternehmen, Medienvertreter und

Kunden unter den Teilnehmern.



Angesichts der zunehmenden gesetzlichen Maßnahmen für neue

Energien steht die Entwicklung von Fahrzeugen, die mit neuen Energien

betrieben werden, bei großen Automobilherstellern weiterhin an erster

Stelle. JAC kombiniert neue technologische Errungenschaften der neuen

Energien mit den traditionellen Vorteilen von kommerziellen

Fahrzeugen. Dadurch kann JAC hoch effiziente und energiesparsame

Lösungen in der gesamten ökologischen Kette anbieten. She Cairong,

Vice General Manager von JAC, hielt eine Begrüßungsrede mit den

Geschäftszahlen und der Zukunftsvision von JAC. Yu Yang, General

Manager von JAC International, präsentierte die neuen Elektro-LKWs

von JAC in einer lebendigen Darstellung der maßgeschneiderten

Lösungen. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die

Fahrstrecke wird JAC EV- und EREV-Lösungen anbieten. Und aufgrund der

unterschiedlichen Anforderungen an die Traglast hat JAC die

Elektro-LKWs I3, I5 und I7 geplant, die sowohl für Rechts- als auch

Linkshänder sowie Lasten zwischen 2,5 und 12 Tonnen ausgelegt sind.

Jedes Modell kann bei ein und demselben Fahrzeugrahmen flexibel auf

die gewünschten Lasten und Radstände erweitert werden.



Zum Abschluss wurde die Einführungszeremonie des neuen I5-LKWs mit

