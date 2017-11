Statt drei Viertel sollte künftig nur noch die Hälfte des französischen Stroms aus Atomkraftwerken kommen. Nun wirft die Regierung diesen ambitionierten Zeitplan über den Haufen - ihr Argument: Die Klima-Ziele gehen vor.

Die Pariser Regierung will den bisherigen Zeitplan für eine Energiewende hin zu weniger Atomstrom in Frankreich über Bord werfen. Das gesetzliche Ziel, den Atomanteil an der Stromproduktion auf 50 Prozent zu senken, soll mit Blick auf den Klimaschutz erst mehrere Jahre später erreicht werden. "Wenn man am Datum 2025 festhalten will, (...) wird das zum Nachteil unserer Klima-Ziele geschehen", sagte Umweltminister Nicolas Hulot am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Paris. Denn dann müsse im Gegenzug die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen angekurbelt werden.

Bislang kommen etwa drei Viertel der französischen Stromproduktion aus dem Atompark des Landes, der mit 58 Reaktoren der zweitgrößte der Welt ist. Hulot sprach sich dafür aus, im kommenden Jahr ein "realistisches ...

