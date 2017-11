Trumps Politik kommt bei der deutschen Wirtschaft und Experten nicht gut an: In einer Umfrage schrieben fast drei Viertel der Befragten dem US-Präsidenten eine belastende Wirkung auf das globale Wirtschaftsgeschehen zu.

Die deutsche Wirtschaft und viele internationale Experten haben US-Präsident Donald Trump überwiegend schlechte Noten für seine Politik gegeben. Der Republikaner habe sich als Bürde für die globale und auch die amerikanische Wirtschaft erwiesen, teilte das Ifo-Institut unter Verweis auf eine Umfrage unter 929 Fachleuten aus 120 Ländern mit, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, stieß in das gleiche Horn: "Ein Jahr nach der Wahl blicken die deutschen Unternehmen mit einer Mischung aus Verunsicherung und Ernüchterung über den Atlantik." Trotzdem liefen die deutschen Exporte in die USA in diesem Jahr bislang ...

