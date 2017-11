NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Moderate Verluste am Aktienmarkt im Handelsverlauf stützten letztlich allerdings die langlaufenden Bonds. Deren Renditen gaben entsprechend nach.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 24/32 Punkten und rentierten mit 1,63 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 100 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,982 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen hingegen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte und rentierten mit 2,30 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 18/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Ihre Rendite sank auf 2,77 Prozent./ck/he

