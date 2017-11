Oddo BHF hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 122 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Rheinmetall von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 122 Euro angehoben. Analyst Harald Eggeling untersuchte in einer Studie vom Dienstag die Rolle deutscher Autozulieferer beim Megatrend der elektronischen Antriebe. Er geht davon aus, dass Rheinmetall sein Automobilgeschäft erfolgreich an die neue Mobilitätsform anpassen wird. Eine damit einhergehende Margenverdünnung in dieser Sparte dürfte durch einen Gewinnanstieg in der Rüstungssparte mehr als ausgeglichen werden. Die Rheinmetall-Aktie ist gemeinsam mit Leoni sein bevorzugter Branchenwert.

Oddo BHF hebt Leoni auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Leoni vor Zahlen von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 27 auf 68 Euro angehoben. Analyst Harald Eggeling untersuchte in einer Studie vom Dienstag die Rolle deutscher Autozulieferer beim Megatrend der elektronischen Antriebe. Bei Leoni geht er in den kommenden Jahren von einem attraktiven Umsatzwachstum und steigenden Margen aus, was von den Konsensschätzungen noch nicht vollständig wiedergegeben werde. Die Aktie ist gemeinsam mit Rheinmetall sein bevorzugter Branchenwert.

Oddo BHF senkt Dürr auf 'Neutral' - Ziel 119 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Dürr vor Zahlen für das dritte Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 119 Euro belassen. Der Anlagen- und Maschinenbauer habe kaum positives Überraschungspotenzial und die Aktie habe sein Kursziel praktisch schon erreicht, begründete Analyst Michael Junghans in einer Studie vom Dienstag die neue Anlageempfehlung.

Kepler Cheuvreux senkt Vossloh auf 'Hold'; Ziel sinkt auf 53 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vossloh von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 53 Euro gesenkt. Für eine Margenerholung müsste der Umsatz des Verkehrstechnikkonzerns steigen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Dienstag. Er fürchtet aber, dass Vossloh in seinen Endmärkten und insbesondere in den USA 2018 kein Wachstum schafft. Da zudem in China ein schwächeres Jahr drohe, sehe er keinen Grund mehr, die Aktie zu kaufen.

Oddo BHF hebt Grammer auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Grammer von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 52 Euro angehoben. Analyst Harald Eggeling untersuchte in einer Studie vom Dienstag die Rolle deutscher Autozulieferer beim Megatrend der elektronischen Antriebe. Beim Sitzehersteller Grammer würden die Wachstumsaussichten aber von den Auswirkungen des Machtkampfs mit der Investorenfamilie Hastor gedämpft. Seine bevorzugten Branchenwerte sind Rheinmetall und Leoni.

HSBC hebt Deutsche Euroshop auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 40 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Euroshop von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Das jüngste Wachstum der deutschen Einzelhandelsumsätze sei ein gutes Zeichen für den Betreiber von Einkaufszentren, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Dienstag. Dessen großflächige Zentren gäben angesichts der Konkurrenz durch den Internethandel einen guten Rückhalt. Trotz einer leichten Kurszielsenkung sei die Bewertung der Aktien anspruchslos und biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

National-Bank senkt TAG Immobilien auf 'Verkaufen'

ESSEN - Die National-Bank hat TAG Immobilien aus Bewertungsgründen nach der Vorlage der Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Die positiven Trends des Immobilienkonzerns im ersten Halbjahr hätten sich im dritten Jahresviertel fortgesetzt, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer Studie vom Dienstag. Die bestätigten Ziele für 2017 dürften problemlos erreichbar sein. Die guten Perspektiven seien mittlerweile aber im Aktienkurs eingepreist und das Papier inzwischen überbewertet.

HSBC hebt Drägerwerk auf 'Hold' und Ziel 89 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Drägerwerk von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 89 Euro angehoben. Analyst Richard Latz hob in einer Studie vom Dienstag vorsichtig seine mittel- bis langfristigen Erwartungen für Wachstum und Profitabilität des Herstellers von Sicherheits- und Medizintechnik an. Das dritte Quartal sei insgesamt solide verlaufen, der bereits verzögerten Einführung von neuen innovativen Produkten stehe aber ein härteres Marktumfeld im Wege. Die Aktie sei insofern fair bewertet.

Commerzbank senkt Heidelberger Druck auf 'Hold' - Ziel 3,50 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Heidelberger Druck nach dem starken Kursanstieg in den letzten Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 3,50 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung der Papiere rechtfertige nun keine Kaufempfehlung mehr, und die Zahlen des Maschinenbauers zum zweiten Geschäftsquartal dürften denen des Vorjahres ähneln, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Dienstag.

Wells Fargo startet Adidas mit 'Outperform' - Ziel 220 Euro

NEW YORK - Die amerikanische Investmentbank Wells Fargo hat Adidas mit "Outperform" und einem Kursziel von 220 Euro in die Bewertung aufgenommen. Während Investoren mehr und mehr die Nachhaltigkeit des Wachstumstrends in Frage stellten, glaube er bei dem Sportartikelkonzern in den nächsten 12 Monaten an eine weiterhin schwungvolle Entwicklung, schrieb Analyst Tom Nikic in einer Studie vom Dienstag. Als Umsatztreiber verwies er unter anderem auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft sowie eine große Chance auf Marktanteilsgewinne in den USA.

