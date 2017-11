Patienten können mit der neuen Viseo Smartphone-App von Marken Lieferungen ins Haus verfolgen



Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Marken führt ein neues Online-Tool namens Marken Viseo ein, mit dem Patienten die Lieferung von Materialien für klinische Studien ins Haus und die Abholung biologischer Proben auf Mobilgeräten und PCs verfolgen können.



Die Patienten erhalten mit einem einfachen Klick Aktualisierungen über den Namen des Fahrers, den Zeitraum der Ankunft, die Liefernummer und die Anschrift, an welcher der Fahrer halten wird. Die Patienten können die Route des Fahrers bis zu ihrer Haustür verfolgen und haben Überblick darüber, wo der Fahrer sich befindet und dessen angenommene Ankunftszeit. Selbst die Verkehrsbedingungen werden in Betracht gezogen. Zudem wird ein Foto des Fahrers gezeigt und die Patienten wissen so, wer an der Tür klingeln wird, um für Marken Materialien zu liefern oder abzuholen. Nach der Lieferung kann auf dem Bildschirm eine Bewertung abgegeben werden, um unmittelbare Rückmeldung über den Service und die Erfahrung des Patienten zu geben.



Die Verfolgung der Fahrer in Echtzeit kann zu mehr Vertrauen und besseren Erwartungen der Patienten mit Diensten der Kategorien "Direct to Patient" und "Direct from Patient" führen. Mehr Auslieferungen gelingen im ersten Versuch und es fallen weniger Wiederholungstermine und Verzögerungen an. Die Teams von Marken, welche für die Studie zuständig sind, können mittels Maestro sämtliche Ankünfte, Aktivitäten und den Verlauf der Fahrer verfolgen. Marken hat dieses Produkt und seine Funktionen letzte Woche auf der Konferenz CPhI Worldwide in Frankfurt vorgestellt. Die CPhI ist eine jährliche Veranstaltung, auf der 45.000 Fachkräfte der Pharmabranche aus mehr als 150 Ländern zusammenkommen.



CEO Wes Wheeler kommentierte die Einführung von Marken Viseo mit den Worten: "Die Kunden haben die neue Anwendung für das Smartphone extrem positiv angenommen. Die verbesserte Transparenz, Effizienz, Produktivität und das höhere Vertrauen der Patienten, welche mit diesem neuen Produkt erzielt werden, sind für unsere Kunden im Bereich klinischer Forschung und deren Patienten ein Zugewinn. Wir rechnen damit, dass die Aufnahme, Bindung und Konformität von Patienten sich verbessern, wenn mehr klinische Studien zuhause bei den Patienten durchgeführt werden. Unsere neue App Marken Viseo für das Smartphone ist ein weiterer Schritt unserer Entwicklung von Diensten direkt für den Patienten und wir freuen uns darauf, unseren Kunden deren Nutzen demonstrieren zu können."



Weitere Informationen über Marken Viseo erhalten Sie unter www.marken.com. Hier erhalten Sie weitere Informationen über Marken Viseo (https://www.marken.com/news/videos/)



Über Marken



Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist das einzige Unternehmen im Bereich patientenzentrierter Lieferketten, das sich zu 100 % den Branchen Arzneimittel und Biowissenschaften widmet. Marken steht bei direkt für Patienten erbrachten Dienstleistungen und beim Transport biologischer Proben nach wie vor an der Spitze und verfügt für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 46 Standorten auf der ganzen Welt. Die mehr als 800 Mitarbeiter von Marken betreuen jeden Monat 50.000 Arzneimittellieferungen und biologische Lieferungen aller Temperaturbereiche in über 150 Ländern. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung von Hilfsmaterial, Lagerung und Verteilung, Verifizierung und Einstufung von Transportrouten sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Arzneimittel- und Logistikbranche ab.



Logo: http://mma.prnewswire.com/media/598125/MarkenLogo_2014.jpg



OTS: Marken newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100127.rss2



Pressekontakt: Christine Noble info@marken.com +1 919 474 6890