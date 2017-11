Nach einer mehrwöchigen Testphase will Twitter nun 280 Zeichen in seinen Textnachricht ermöglichen. Die Nutzer seien damit zufriedener, heißt es. Vorteile hat das gerade auch für Meldungen auf Deutsch.

Twitter-Nachrichten dürfen künftig doppelt so lang sein wie bisher. Der Kurznachrichtendienst stockte die Obergrenze für Text-Beiträge nach einem mehrwöchigen Test regulär auf 280 Zeichen auf. "Das Feedback aus der Testphase besagte, dass Nutzer sich mit der erhöhten Zeichenzahl zufriedener fühlen, da sie sich auf Twitter besser ausdrücken und gute Inhalte finden können", erklärte die Firma in einem Blogeintrag am Dienstag.

Als der Test Ende September gestartet wurde, hatten sich einige eingefleischte Twitter-Fans skeptisch gezeigt. Sie sorgten sich, ...

