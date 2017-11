Unternehmensgeschichte und -profilDie heutige Intershop Communications AG wurde einst unter dem Namen NetConsult Communications GmbH von Stephan Schambach, Karsten Schneider und Wilfried Beeck gegründet. Geschäftszweck war dabei zunächst der Handel mit PCs. In einem m.E. sehr interessanten Interview, siehe: https://www.youtube.com/watch?v=t0IfmKOukOE beschrieb er die schwierige Anfangszeit und wie er mit seinem alten Auto durchs Land zog um Kunden zu gewinnen. Irgendwann entdeckten Schambach und Co. das Internet als neue Vertriebsplattform und wollten in den eCommerce einsteigen. So wurde im Frühjahr 1994 die erste Version der Intershop-Software vorgestellt, die gleich sehr gute Kritiken bekam. Fortan vertrieb man daher nicht mehr PCs, sondern setzte voll auf diese Software. So gewann man den Otto Versand sowie Hewlett Packard als strategische Partner und expandierte von Jena aus in die ganze Welt, ja bis ins Silic...

