Der ehrwürdige Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji, hat heute die größte Initiative für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) der HCL Foundation namens "Samuday" präsentiert. Im Rahmen dieser Initiative für ländliche Entwicklung entstehen Modelldörfer, was sich auf das Leben von etwa 600.000 Menschen in dem Bundesstaat auswirkt.

Hon'ble CM, Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji at the HCL Samuday unveiling ceremony along with Mr. Shiv Nadar, Founder Chairman, HCL Shiv Nadar Foundation; Roshni Nadar Malhotra, CEO, HCL Corporation; Dy CM, Uttar Pradesh, Dr. Dinesh Sharma; State Minister IT Electronics, Mohsin Raza and Navpreet Kaur, Director, HCL Samuday and some of the Samuday beneficiaries (Photo: Business Wire)

Die HCL Foundation, der CSR-Zweig von HCL Technologies, hat Samuday im Jahr 2015 ins Leben gerufen. Aktuell wird das Projekt in drei Blöcken des Bezirks Hardoi in Uttar Pradesh implementiert. Von Anfang an hat Samuday durch Interventionen in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Lebensunterhalt, Gesundheit, Infrastruktur, Wasser und sanitäre Einrichtungen Veränderungen für etwa 600.000 Menschen in 90.000 Haushalten in 720 Dörfern gebracht.

Aus diesem Anlass sagte der ehrwürdige Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji: "Ich gratuliere HCL zum Start von "Samuday" in Uttar Pradesh. Es erfüllt mich mit Stolz, dass das Unternehmen HCL, dessen Geschichte in Uttar Pradesh begonnen hat und das jetzt zu einem, weltweiten Konglomerat geworden ist, sich bei seinem größten CSR-Projekt für Uttar Pradesh entschieden hat. Ich bin zuversichtlich, dass der Geist, mit dem das Projekt umgesetzt wird, auch dem Letzten in dem Gebiet etwas bringen wird."

In kaum mehr als zwei Jahren hat Samuday über 380 ICT-basierte Unterrichtsräume eingerichtet und 1.865 Menschen für ein Alphabetisierungsprogramm für Erwachsene angemeldet. Samuday hat außerdem 5.000 Landwirte bei verschiedenen Maßnahmen beschäftigt und 5.500 Toiletten errichtet, die aktuell genutzt werden. Außerdem werden in 63 Dörfern 49 Mini-Solaranlagen installiert. Die Stiftung hat 2.000 schwangere Frauen und 7.000 schwer unterernährte Kinder unterstützt.

"Wir bei der HCL Foundation sind der Ansicht, dass positive soziale Veränderungen durch innovative und kreative Entwicklungsmodelle verwirklicht werden können. Aufgrund der Nähe zu dem Ort, an dem unser Weg begonnen hat, ist Uttar Pradesh perfekt für den Beginn des Projekts geeignet. Wir sind der Ansicht, dass wir über das Samuday-Modell eine Blaupause etablieren können, die auf der ganzen Welt nachhaltig, skalierbar und wiederholbar ist", sagte Roshni Nadar Malhotra, Chief Executive Officer der HCL Corporation und Vorsitzende des CSR-Ausschusses des HCL Technologies Board.

"HCL Samuday wird uns über seine verschiedenen Interventionen in den Bereichen Bildung, Lebensunterhalt, Gesundheit, Infrastruktur, Wasser und sanitäre Einrichtungen sowie Landwirtschaft dabei unterstützen, einen positiven Einfluss auszuüben. Wir danken der Regierung von Uttar Pradesh für ihre ständige Ermutigung und Unterstützung", sagte Navpreet Kaur, Director, Projekt Samuday

