Stärke von Nelson Labs, Nordion und Sterigenics wird genutzt, um Mission des Unternehmens, die Gewährleitung der globalen Gesundheit (Safeguarding Global Health), zu erfüllen

Sterigenics International LLC (das "Unternehmen") gab heute die Umfirmierung seine Mutterkonzern zu Sotera Health LLC bekannt. Seine drei operativen Gesellschaften Nelson Labs, Nordion und Sterigenics - werden ihre gegenwärtigen Namen beibehalten. Der neue Name des Mutterkonzerns signalisiert ein stärker integriertes und ganzheitliches Kundenversprechen, da er die Angebote der drei Best-in-Class-Unternehmen verbindet, um Kunden mit einem umfassenderen Angebot von einsatzkritischen Dienstleistungen besser zu betreuen.

Der Name Sotera wurde in Anlehnung an die griechische Göttin der Sicherheit, Soteria, gewählt und spiegelt das unermüdliche Engagement des Unternehmens für die globale Gesundheit wider. Als weltweit führender Anbieter von einsatzkritischen Dienstleistungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Gesundheitsversorgung verfügt Sotera Health über 62 Einrichtungen in 13 Ländern und stellt präzise Labordienste, umfassende Sterilisationslösungen und eine zuverlässige Versorgung an Radioisotopen für die Branchen Medizintechnik, Pharma, Gewebe und Lebensmittel zur Verfügung. Das Unternehmen erreicht jährlich über 180 Millionen Menschen in aller Welt und betreut weltweit über 6.000 Kunden, darunter 75 der 100 führenden Medizintechnikhersteller.

"Safeguarding Global Health, also die Gewährleitung der globalen Gesundheit, ist der Eckpfeiler unserer neuen Marke und Richtschnur für unser tägliches Handeln", so Michael B. Petras Jr., CEO von Sotera Health. "Es bringt die Breite unseres Geschäfts und unsere Fähigkeit, mit Kunden an allen Phase des Produkt-Entwicklungs-Lebenszyklus zusammenzuarbeiten, zum Ausdruck."

Die neue Marke wurde nach einem umfangreichen Prozess eingehender Dialoge mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Führungskräften des Unternehmens entwickelt. Folgende Unternehmen und Dienstleistungen finden sich unter dem Dach von Sotera Health:

Nelson Labs ist der branchenführende Anbieter von weltweiten Labortests und fachkundigen Beratungsdiensten. Nelson Labs führt über 400 präzise mikrobiologische und analytische Labortests für die Branchen Medizintechnik, Pharma und Gewebe durch. Das Unternehmen gilt als Best-in-Class-Partner mit einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte der Lösung komplexer Probleme in Zusammenarbeit mit dem Kunden. In jüngster Zeit meldete das Unternehmen die Übernahme von Toxikon Europe, das zusammen mit Nelson Labs die führende weltweite Extractables- und Leachables-Labortest-Plattform erstellen wird.

Nordion ist der führende globale Anbieter von einsatzkritischen Radioisotopen, die zur Prävention, Diagnostik und Therapie von Krankheiten verwendet werden. Nordion gewährleistet die verlässliche Versorgung der im Gesundheitsbereich führenden Unternehmen, darunter die Schwestergesellschaft Sterigenics, mit Cobalt-60, dem Hauptmaterial für den Gamma-Sterilisationsprozess.

Sterigenics ist der führende globale Anbieter von umfassenden Sterilisationslösungen, die mögliche Gesundheitsgefahren ausmerzen, wobei das Unternehmen die modernsten und zuverlässigsten medizinischen Sterilisationstechniken verwendet. Sterigenics verfügt über profundes Know-how in der Gamma-, Ethylenoxid (EO)-, Elektronenstrahl (E-Beam)- und Röntgensterilisation.

"Unsere neue Marke unterstreicht die Anerkennung, die unsere Kunden unserer erweiterten Partnerschaft zollen, da sie ihnen bei ihren Innovationen in einem sich ständig wandelnden und zunehmend regulierten Gesundheitswesen zugutekommt", fügte Petras hinzu. "Wir freuen uns darauf, ihnen im Rahmen eines stärker integrierten Angebots von Dienstleistungen Service, Qualität und Expertise in der gewohnten erstklassigen Weise bereitzustellen."

Über Sotera Health:

Sotera Health LLC ist zusammen mit seinen Geschäftseinheiten der weltweit führende, vollintegrierter Beschützer der globalen Gesundheit. Mit einer vereinten wissenschaftlichen Erfahrung von über 500 Jahren gewährleistet das Unternehmen die Sicherheit der Gesundheitsversorgung, indem es für die Branchen Medizintechnik, Pharma, Gewebe und Lebensmittel einsatzkritische Dienstleistungen bereitstellt. Sotera Health betreibt über 62 Einrichtungen in 13 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter und erreicht jährlich über 180 Millionen Menschen in aller Welt. Sotera Health betreut weltweit über 6.000 Kunden, darunter 75 der 100 führenden Medizintechnikhersteller.

Sotera Health ist über seine drei Best-in-Class-Unternehmen Nelson Labs, Nordion und Sterigenics - auf dem Markt vertreten. Seine Mission ist, die Sicherheit der Gesundheitsversorgung tagtäglich zu gewährleisten. Nelson Labs bietet zusammen mit dem jüngst übernommenen Unternehmen Toxikon Europe mikrobiologische und analytische Tests und Beratung, die seine Kunden bei der Entwicklung und Wartung von Sterilisationslösungen für medizintechnische Geräte, Gewebe/implantierbare Produkte und den Pharma- und Biologikabereich unterstützen. Nordion ist der weltweit größte Anbieter von Cobalt-60, das im Gamma-Sterilisationsverfahren verwendet wird, und von medizinischen Isotopen, die bei der Diagnostik und Therapie verschiedener Erkrankungen und von Krebs eingesetzt werden Sterigenics bietet umfassende Auftrags-Sterilisations- und -Ionisations-Lösungen für die Branchen Medizintechnik, Pharma, Lebensmittelsicherheit und Hochleistungsmaterialien.

Sotera Health LLC befindet sich im Besitz der Private-Equity-Gesellschaften Warburg Pincus und GTCR. Erfahren Sie mehr über Sotera Health unter soterahealth.com, über Nelson Labs unter nelsonlabs.com, über Nordion unter nordion.com und über Sterigenics unter sterigenics.com.

