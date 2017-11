Toronto (ots/PRNewswire) -



"Inspect by Fleet Complete" ist eine sehr begehrte, unabhängige Anwendung für Fahrzeugprüfberichte durch das Fahrpersonal (DVIR, Driver Vehicle Inspection Report).



Fleet Complete, ein globaler Technologieführer für den mit dem IoT verbundenen Nutzfahrzeugbereich, stellt eine vollständig integrierte, unabhängige DVIR-App vor, mit der den Fuhrparkbetreibern ein neues Sicherheitstool zur Verfügung gestellt wird. Die neue Anwendung, deren offizieller Name "Inspect by Fleet Complete" lautet, ist ein unabhängiges Produkt zum "Driver Vehicle Inspection Reporting" und ist jetzt auch für Fuhrparkbetriebe jeder Größe verfügbar.



Fleet Complete investiert konsequent in Marktforschung und Produktinnovation und trägt so den Branchenlücken und den betrieblichen Bedürfnissen kommerzieller Fuhrparks Rechnung. Diese sehr begehrte Lösung wurde aufgrund der großen Nachfrage geschaffen, um die vielfältigen Vorteile für Fahrer und Fuhrparkmanager in puncto Fahrzeugsicherheit und -zustand zu nutzen.



Die App ist ein Ableger der ELD-Lösung (Electronic Logging Device), die gemäß Regierungsauftrag (in den USA) DVIR enthält. Sie verlangt von den Fahrern, vor und nach jeder Fernstrecke eine obligatorische Fahrzeugkontrolle durchzuführen und dabei alle kleinen oder großen Mängel aufzuzeichnen. Dies soll sicherstellen, dass die Fahrzeuge ordnungsgemäß gewartet und dass die Vorschriften des US-Bundesamtes für Fahrzeugsicherheit (Federal Motor Carrier Safety Administration) eingehalten werden.



Im Rahmen der ELD-Lösung ist die DVIR-Berichterstellung relativ einfach gehalten und liefert nur die notwendige Fahrzeug-Checkliste, die die Einhaltung der Vorschriften während einer Straßenkontrolle gewährleistet. Die neue unabhängige Inspect-App ist ein ergänzendes Tool für Fahrer, mit dem sie ihre Fahrzeuge detaillierter überprüfen können, um eine bessere Sicherheit zu gewährleisten und um ohne Mittelsmann noch in der App rasch eine Abzeichnung zu erhalten.



Sie wird nun auch einer breiteren Nutzerbasis dienen. Während DVIR für die Nutzfahrzeugbranche von entscheidender Bedeutung ist und Fahrer bei der Verkehrssicherheit und der Einhaltung von ELD-Vorschriften unterstützt, bietet die neue Inspect-App Unternehmen außerhalb des Langstreckensektors ein Tool, mit dem sie die Sicherheitsstandards einhalten und die Chancen auf kostspielige Reparaturen oder Unglücksfälle bei der Arbeit verringern können.



Besonders nützlich ist die App für kommunale Dienste wie Abfallsammlung und Schneeräumung, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge vor jeder Fahrt gut ausgerüstet und bereit sind. Eine regelmäßig durchgeführte Inspektion ist eine großartige Möglichkeit, die hochwertigen Vermögenswerte von Organisationen zu schützen und Kosten zu reduzieren, die zehntausende von Dollar pro Jahr an Betriebskosten verursachen können.



"Inspect by Fleet Complete" ist eine einzigartige DVIR-Anwendung, die heute auf dem Markt erhältlich ist," kommentiert Alan Fong, CTO von Fleet Complete. "Was als Standardsicherheitsverfahren für Fahrzeuge in einer bestimmten Branche begann, wird nun von anderen Branchen gewünscht, da es sich für die Betriebssicherheit von Fuhrparks auszahlen wird. Unsere Kunden wollen ihre Fahrzeuge auf der Straße und nicht in der Werkstatt sehen, daher haben wir uns entschieden, diese Anforderung mit einer kostengünstigen Lösung zu erfüllen, die heute als Inspect-App bekannt ist. Als Bonus haben wir es sogar noch besser gemacht als die Standard-DVIRs."



Fleet Complete® ist ein global agierender Anbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für das Fuhrpark-, Asset- und mobile Mitarbeitermanagement. Seit dem Jahr 2000 stellt Fleet Complete für über 250.000 Abonnenten und 10.000 Firmen aus aller Welt Managementlösungen für Dispatching, Fuhrparktracking und die Verwaltung mobiler Ressourcen zur Verfügung. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa unterhält das Unternehmen wichtige Vertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovationen und Wachstum erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website fleetcomplete.com.



