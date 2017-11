World Cyber Games Inc. (WCG) gab bekannt, dass die viertägigen WCG 2018 im nächsten Jahr vom 26. April (Donnerstag) bis 29. April (Sonntag) in Bangkok, Thailand stattfinden werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171107006903/de/

WCG 2018 will be hosted at IMPACT in Bangkok Thailand over four days from April 26 (Thursday) to April 29 (Sunday) next year. (Photo: Business Wire)

WCG plant die Errichtung einer globalen digitalen Unterhaltungsplattform, auf der nicht nur E-Sport-Fans, sondern auch die Liebhaber digitaler Entertainment-Inhalte auf dem größten Festival weltweit auf ihre Kosten kommen. WCG erklärte, dass Bangkok, Thailand als Gastgeberstadt für WCG 2018 ausgewählt wurde, weil die Koexistenz von asiatischen und westlichen Kulturen in dem weltweit bekannten Urlaubsziel mit der neuen Vision von WCG übereinstimmt. Die WCG 2018 wird im IMPACT in Bangkok veranstaltet, einem der größten und modernsten Ausstellungs- und Tagungszentren Asiens.

Frau Jaruwan Suwannasat, die Direktorin des Exhibitions and Events Department im Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), meinte: "Das TCEB begrüßt, dass mit den WCG 2018 ein maßgebliches Ereignis in Thailand stattfindet. Als offizielle Leuchtturminstitution für den Business-Event-Sektor freut sich das TCEB, dem Debüt der WCG in Bangkok unsere volle Unterstützung zu gewähren und die WCG 2018 als eines von mehreren Ereignissen, die für den digitalen, kreativen und werthaltigen Dienstleistungssektor in Thailand stehen, zu fördern. Die WCG 2018 sind eine digitale Event-Pipeline, die den prosperierenden Sektor Entertainment und digitale Inhalte stärkt und zu internationaler Anerkennung verhilft."

Die WCG galten 14 Jahre lang als weltgrößter E-Sport-Wettbewerb ab der Pilotveranstaltung "WCG Challenge" im Jahre 2000 bis zum Wettbewerb in Kunshan, China im Jahre 2013. Viele E-Sport-Freunde waren enttäuscht, als die Veranstaltung nach 2014 nicht mehr stattfand, daher wird dem Revival im März, nachdem Smilegate Holdings WCG übernahm, von den E-Sport-Fans mit viel Vorfreude entgegengefiebert. Nach einer Inkubationszeit bei Smilegate Holdings sind die WCG darauf vorbereitet, als unabhängiges Unternehmen an den Start zu gehen.

WCG zeigte eine brandneue CI, um ihr neues Image vorzustellen. Die neue CI ist eine Kombination aus einer dynamischen Struktur, die dreidimensionale Festkörper auf einer zweidimensionalen Ebene verkörpert, und mehreren charakterstarken Farben. Sie symbolisiert die Evolution des E-Sports und die Solidarität aller Menschen auf der Welt.

Nach der Bestätigung der Gastgeberstadt 2018 und des Termins möchte WCG bis Jahresende die Mitglieder des WCG-Komitees benennen und die Details, wie den Titel der Spiele, Veranstaltungsinhalte etc., festlegen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171107006903/de/

Contacts:

WCG

Yvette Hyeran In, +82-31-600-8421

info@wcg.com