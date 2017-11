BERLIN (dpa-AFX) - Die Lufthansa schließt eine der Lücken, die die insolvente Air Berlin hinterlässt. Erstmals seit 16 Jahren stationiert die größte deutsche Fluggesellschaft wieder ein Langstreckenflugzeug in Tegel. Die Airbus A330 fliegt von Mittwoch (15.30) an fünfmal pro Woche nach New York. Die Lufthansa übernimmt große Teile der Air Berlin.

Der Konzern beansprucht nach Frankfurt und München nun auch in Berlin die Marktführerschaft. Vorstandschef Carsten Spohr hatte angekündigt, möglicherweise eine zweite Langstrecke in Berlin einzurichten.

Damit wird das Angebot der Air Berlin aber nur teilweise ersetzt. Die Fluggesellschaft war zuletzt von Berlin nicht nur nach New York geflogen, sondern auch nach Miami, Chicago, Los Angeles, San Francisco und Abu Dhabi. Aufsehen erregt Lufthansa in Tegel, weil sie zwischen Frankfurt und Tegel vorübergehend die weltweit zweitgrößte Passagiermaschine einsetzt, eine Boeing 747./bf/DP/zb

ISIN GB00B128C026 DE0008232125 NL0000235190 US0970231058

AXC0005 2017-11-08/05:20