DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Treffen Trump-Xi:

"Doch so verschieden die Persönlichkeiten der beiden sind, ihre Politik weist mehr Gemeinsamkeiten auf, als auf den ersten Blick ersichtlich ist: Die Politik des Amerika first hat sein Pendant im neuen chinesischen Absolutismus. Wo Trumps Amerika ruft, es wolle sein Land zurück, da ruft Xi, er wolle die Kontrolle (der Partei) zurück. Wo Trump alle des Betrugs bezichtigt, die einen Handelsbilanzüberschuss mit den USA erwirtschaften, spielt Xi gnadenlos die ökonomische wie politische Potenz der Volksrepublik aus, um andere Länder Asiens zu übervorteilen. Make Amerika great again: Das war das Programm, das Trump zum Präsidenten gemacht hat. Doch das Einzige, was den Mann im Weißen Haus wirklich groß macht, ist der größte ökonomische, politische und kulturelle Rivale: die Volksrepublik China."/al/DP/stb

AXC0011 2017-11-08/05:35