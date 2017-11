HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Nach einem robusten Geschäft im ersten Halbjahr nennt der Spezialchemiekonzern Symrise am Mittwoch Details zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. In den ersten sechs Monaten hatten die Aromen etwa für Süßwaren für Schwung gesorgt, auch Zusätze für Heimtiernahrung waren stark gefragt. "Wir wollen weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche zählen und hochprofitabel wirtschaften", hatte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram bei der Vorlage der Halbjahreszahlen gesagt. Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr und einem guten Start in das dritte Quartal blicke er optimistisch auf die verbleibenden Monate.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, der Gewinn kletterte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 um fast sechs Prozent auf 141,8 Millionen Euro. Symrise ist ein wichtiger Lieferant für die Kosmetik-, Pharma-, Lebensmittel- sowie Getränkeindustrie./tst/DP/stb

ISIN DE000SYM9999

