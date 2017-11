DRESDEN (dpa-AFX) - Das Landgericht Dresden will am Mittwoch (10.00) ein erstes Urteil im VW -Abgas-Skandal sprechen. Dabei geht es um den Fall eines Mannes aus Zwickau, der seinen alten, knapp sechs Jahre alten Skoda vom Autohaus gegen ein neues Modell eingetauscht haben möchte. Hintergrund sind die Manipulationen im Volkswagen -Konzern bei den Abgaswerten. Das Gericht hatte schon zum ersten Termin eine mögliche Niederlage des Klägers angedeutet. In der Regel liegen dem Gericht Klagen von Autobesitzern vor, die ein von VW angebotenes Software-Update verweigert hatten.

Außerdem will das Landgericht am Mittwoch zwei weitere exemplarische Fälle verhandeln, bei denen Käufer die Rückabwicklung ihrer Audi -Käufe erreichen wollen. Beide Kläger hatten den Kaufvertrag mit einem Autohaus wegen arglistiger Täuschung angefochten. Nun wollen sie das Geld zurück. Sie machten ihre Ansprüche sowohl gegenüber ihrem Fahrzeughändler als auch gegenüber VW geltend./jos/DP/stb

