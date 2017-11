Verdi ruft uns alle auf, an Heiligabend nicht einzukaufen. Schließlich wollen Verkäuferinnen und Verkäufer sich aufs Fest vorbereiten. Aber was sollen dann erst die Leute aus anderen Branchen sagen?

Wir kennen das ja: Mist, in vier Stunden ist Bescherung und ich hab noch kein Geschenk für Mama.

Oder der Becher Schlagsahne für den Nachtisch ist schon für die Bratensoße verplant. Oder die Lichterkette für den Weihnachtsbaum ging doch die letzten zwanzig Jahre, warum ausgerechnet heute nicht?

Dann muss man an Heiligabend nochmal los in die Stadt. Shoppen! Weil Heiligabend ja kein Feiertag ist, geht das zumindest meist bis zum späten Mittag. Das ist ein guter Service.

Dieses Jahr fällt Heiligabend allerdings auf einen Sonntag. Wem dieses Jahr erst am 24. auffällt, dass er eine Mutter hat oder sonstige Besorgungen machen muss, hätte dank des deutschen Ladenschlusses eigentlich ein weihnachtliches Problem. Und der Handel auch. Denn der letzte Tag vor Weihnachten ist als Panikeinkaufstag nicht zu verachten, was die Umsätze angeht.

Also kommen einige Kommunen ihren Händlern entgegen und legen dieses Jahr auf Heiligabend einen verkaufsoffenen Sonntag.

Aber jetzt kommt Verdi. "Unglaublich zynisch" sei das. Hat Verdi-Bundesvorstands-Mitglied Stefanie Nutzenberger so gesagt. Die Verbraucher sollten lieber zu Zeiten einkaufen, die den Verkäufern zuzumuten seien.

Liebe Kunden, bitte bleibt an Heiligabend weg. Als ich das Ganze gelesen habe, hatte ich einen ziemlichen Klos im Hals. Die armen Verkäuferinnen und Verkäufer. Ihre Leute von den Gewerkschaften haben immer noch nicht begriffen, was die Stunde geschlagen hat. In Zeiten von Amazon heute noch dafür zu werben, den stationären Einzelhandel vor Weihnachten zu boykottieren, obwohl die Ladenöffnung am Sonntag demokratisch legitimiert ist, das ist schon allerhand.

Heiligabend ist DER Tag, an dem die Läden im Weihnachtsgeschäft noch einmal so richtig gegen den Online-Handel triumphieren können. Wer an Heiligabend noch etwas für Weihnachten kaufen muss, kann es online nicht mehr rechtzeitig ordern. Da zählen an Heiligabend alle auf das Ladengeschäft mit Verkäufern vor Ort. Als die guten Seelen, die uns in letzter ...

