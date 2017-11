Den besten Tarif für Ihr Smartphone zu finden ist keine leichte Aufgabe - es gibt Hunderte Mobilfunktarife und diverse Optionen. Welcher Anbieter für welche Bedürfnisse die besten Angebote hat, zeigt unser Ranking.

Besonders günstig telefonieren, eine monatliche Grundgebühr von weniger als zehn Euro, monatlich kündbar statt zwei Jahre Vertragslaufzeit - mit solchen Versprechen buhlen Billiganbieter um die Aufmerksamkeit der Mobilfunkkunden. Wer sich von solchen Angeboten wie 7,99 Euro pro Monat locken lässt, sollte einiges beachten - die Wahl des richtigen Tarifs für Handy oder Smartphone ist komplexer, als es die Werbung erscheinen lässt.

Häufig stellen Kunden fest, dass sie für ihren Tarif zu viel zahlen. Etwa weil beim Vertragsabschluss die eigenen Nutzungsgewohnheiten falsch eingeschätzt wurden und der Vertrag mit zu vielen Freiminuten oder Flatrates überdimensioniert ist. Oder der umgekehrte Fall: Die enthaltenen Freiminuten oder das Datenvolumen werden zu schnell aufgebraucht - danach geht es richtig ins Geld.

Es gibt Hunderte Mobilfunktarife, dazu noch unzählige Optionen für Datenvolumen, Auslandstelefonie oder spezielle Streaming-Angebote. Klar ist: Nicht jeder Tarif eignet sich für jeden Nutzer. So gibt es zwischen den großen Anbietern mit eigenen Netzen Unterschiede, dazu kommen noch unzählige Mobilfunkdiscounter, die das Netz der Großen nur nutzen.

Um herauszufinden, welche Mobilfunkanbieter und welche ihrer Tarife für welchen Nutzertyp das beste Angebot sind, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum zweiten Mal im Auftrag der WirtschaftsWoche den Markt analysiert. Allerdings wurden in diesem Jahr die Kriterien angepasst - im Fokus stehen nicht feste Tarifklassen der Anbieter, sondern mögliche Nutzungsszenarien der Kunden. "Da sich die Konditionen der angebotenen Tarife teilweise stark unterscheiden, sind je nach Nutzungsverhalten verschiedene Tarife empfehlenswert", sagt Sonja Kränz, verantwortliche Projektmanagerin beim DKI. "Deshalb haben wir Konditionen und Angebote für Privat- und Geschäftskunden mit mehreren Musterfällen untersucht."

Drei Privat- und zwei Geschäftskunden

Wegen der unterschiedlichen Anforderungen und Vertriebswege wurde in dem Test zwischen Privat- und Geschäftskunden unterteilt. Dafür hat das DKI neben den nach Marktanteilen größten Mobilfunkanbietern auch bewusst kleinere Unternehmen ausgewählt, um zu prüfen, ob deren Konditionen und Leistungen mit denen der Marktführer mithalten können. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich unter den kleinen Anbietern sowohl Eigenmarken (zum Beispiel Otelo von Vodafone) als auch Branding-Marken (zum Beispiel Aldi Talk) befinden.

Befragt wurden die Anbieter in Hinblick auf:

ihre Konditionen: etwa die monatlich zu zahlenden Tarifkosten, die Laufzeit und Kündigungsfrist, sowieihr Angebot: Leistungen, die die Tarife umfassen und Zusatzoptionen wie Freiminuten, Frei-SMS oder Datenvolumen.Beide Wertungen ergeben zusammen das Preis-Leistungs-Verhältnis, welches für den jeweiligen Nutzertyp ermittelt wird. Angebot und Konditionen fließen je zur Hälfte ein.

Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis für die fünf Musterfälle wurde auch der Kundenservice geprüft. Hier zählt unter anderem das Informationsangebot der Anbieter auf ihrer Internetseite oder dem Social-Media-Auftritt. Wichtiger ist aber die direkte Kommunikation mit dem Kunden: Wie lange wartet er in der Hotline, wie schnell wird auf Mail- oder Facebookanfragen reagiert? Wie freundlich, hilfsbereit und kompetent sind die Antworten? Der Service via Social Media wurde allerdings bei den Geschäftskunden ausgeklammert, da davon ausgegangen wurde, dass sie in erster Linie via Telefon oder Mail mit dem Anbieter in Kontakt treten.

Am Ende bleibt vor allem eine Frage: Was bekomme ich für mein Geld? Wo die Fallstricke liegen können, zeigt sich gleich beim ersten Musterfall - dem privaten Vieltelefonierer.

Der Vieltelefonierer

Der Vieltelefonierer nutzt das Mobiltelefon regelmäßig, hauptsächlich zum Telefonieren und um hin und wieder SMS zu schreiben. Das Datenvolumen verbraucht er für Recherchen außer Haus. Da seine Tochter in die Schweiz - also ein Nicht-EU-Land, für das die Roaming-Regelung nicht gilt - gezogen ist, telefoniert er viel mit ihr. Oft nutzt er dazu auch Videotelefoniedienste. Natürlich besucht er sie regelmäßig (an jeweils drei aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat) und benötigt deswegen auch kleine Einheiten in der Schweiz.

Um diese Anforderungen des Vieltelefonierers zu bedienen, reicht bei den meisten Anbietern keiner der Haustarife aus - oft müssen noch zusätzliche Daten-Roaming- oder Telefonie-Optionen als Paket hinzugebucht werden. Im Falle des Preis-Leistungs-Siegers O2 ist das zum Beispiel der Tarif "O2 Free S" mit der "EU Roaming Flat" und dem "International Pack 120". Hier liegt die monatliche Pauschale bei 34,97 Euro, dazu kommen 5,40 Euro für die Telefonate in die Schweiz.

Deutlich geringer fallen die Pauschalkosten etwa bei FYVE aus - der Tarif "Smart M" mit dem zugebuchten "International-Paket" kostet nur 12,90 Euro pro Monat. Damit sind aber keinerlei Kosten für Telefonate und Datennutzung in der Schweiz abgedeckt. Auch sonst ist das enthaltene Datenvolumen mit 900 MB (nur EU-Länder) am geringsten im Vergleich - bei mobilcom-debitel sind 5 GB enthalten, bei Otelo und Vodafone immerhin noch 3 GB. Bei FYVE sollte sich der Musterkunde "Vieltelefonierer" bei seinen Schweiz-Besuchen besser zügeln: Will er wirklich im Volumen der veranschlagten 200 MB surfen, müsste er Datenpakete von stolzen 800 Euro kaufen. Deshalb gibt es hier nur ein "mangelhaft".

"Bei kleineren Anbietern sind die Fixkosten oft geringer", sagt Kränz. Allerdings seien meist weniger Leistungen enthalten und weniger Zusatzpakete (zum Beispiel Ausland-, Daten- oder Minutenpakte) zubuchbar, sodass bei Nutzung nicht inkludierter Einheiten einzeln abgerechnet wird. "Die niedrigen Pauschalkosten sind nur dann ein Vorteil, wenn man sich genau an die Vorgaben des Tarifs hält."

Wieder das Beispiel FYVE: Ohne International-Paket kostet der Smart-M-Tarif 10,90 Euro. Dafür gibt es die erwähnten 900 MB Datenvolumen und 300 "Frei-Einheiten", die entweder als Freiminuten oder SMS verwendet werden können. Wer sich als Wenig-Telefonierer an diese Vorgaben hält, kommt günstig davon.

Bei den meisten Anbietern ist die Umstellung auf die neuen EU-Roaming-Regeln im Juni ohne Probleme gelaufen - aber nicht bei allen. "O2, smartmobil.de und yourfone erhielten Punktabzug dafür, dass nicht alle Bestandskunden automatisch auf die neue EU-Regulierung umgestellt werden", sagt Kränz. "Die Nutzung ihrer Tarife im EU-Ausland müssen die Kunden aktiv beantragen. Andernfalls gelten weiterhin die höheren Kosten (von vor der Roaming-Regulierung) für Nutzung im EU-Ausland." Die Kunden, die vor der Regulierung ein EU-Paket im Tarif hatten, wurden automatisch umgestellt.

Der Onliner

Der Onliner ist hauptsächlich im Internet unterwegs. Zum Telefonieren nutzt er sein Mobiltelefon ...

