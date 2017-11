Gerade bei sensiblen Anlagen, wie sie in der Chemie- und Pharmabranche verwendet werden, können defekte Maschinen neben finanziellen und betriebswirtschaftlichen Nachteilen auch Umweltschäden verursachen. Eine Lösung bietet die intelligente Nutzung von Daten, um genaue Informationen über die Anlagen und Maschinen zu erhalten. Daten intelligent zu nutzen, ist und bleibt Zukunftsthema für die Industrie. Unternehmen wie Cassantec unterstützen Unternehmen dabei, mit stochastischen Algorithmen ihre Maschinendaten effizienter zu verwenden.

Bessere Interpretation von Daten

Durch die Analyse erhalten Betriebe die Information, wann in der Zukunft die Wahrscheinlichkeit einer Störung wie hoch ist. Für dieses Ergebnis durchläuft der Monitoring-Dienstleister mit den betreuten Anlagenbetreibern insgesamt drei Schritte. Bereits zu Beginn während der Konfiguration erkennen die Betreiber das große Potenzial ihrer Daten und verstehen ihre Anlagen besser - obwohl die Datenanalyse ohne vorherige Kenntnis komplex erscheint.

Projekte lassen sich grob in drei Phasen aufteilen. Im ersten Schritt ermitteln Betreiber und Dienstleister den Zustand der Anlage auf Basis aktueller und historischer Zustands- und Prozessdaten. Derartige Daten zu besitzen, ist eine Voraussetzung, um Prognosen für Anlagen zu erstellen. Unternehmer besitzen die benötigten Daten in der Regel schon. Wichtig dabei ist, wie sie diese interpretieren können. Bereits dieser erste Arbeitsschritt ermöglicht die Unterstützung eines Rock-Programms. Rock steht dabei für "Retention of Critical Knowledge" und zielt darauf ab, kritisches, aber oft unstrukturiertes Wissen von Mitarbeitern für nachfolgende Mitarbeiter zu dokumentieren und weiterzugeben. Für Unternehmen wird Knowledge-Management immer wichtiger. Mitarbeiter bleiben nicht mehr für Jahrzehnte im Unternehmen oder arbeiten häufig projektbezogen. Hier das Wissen sinnvoll aufzubereiten, hilft ...

