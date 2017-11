Der Möbelhersteller Bassett Furniture (ISIN: US0702031040, NASDAQ: BSET) wird eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 35 US-Cents auszahlen. Investoren erhalten die Auszahlung am 15. Dezember 2017 (Record date: 1. Dezember 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,44 US-Dollar an regulärer Dividende ausgeschüttet (in vierteljährlichen Tranchen). Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 37,10 US-Dollar (Stand: 7. November 2017) einer Dividendenrendite von 1,19 Prozent. Im dritten ...

