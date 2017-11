Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Etliche deutsche Banken und Zahlungsdienstleister verstoßen offenbar systematisch gegen deutsche Gesetze, indem sie Zahlungen für illegale Internet-Kasinos abwickeln. Unter anderem nehmen die DZ-Bank, die Postbank und die Hypovereinsbank Geld für illegale Glücksspielangebote entgegen. Andere Banken, wie die Wirecard Bank, führen für Offshore-Glücksspielanbieter Konten, über die auch Auszahlungen an Spieler abgewickelt werden. Das hat eine Recherche im Zusammenhang mit den Paradise Papers ergeben. (SZ S. 1, 9-12, 17)

STEUEROASEN - Nach Bekanntwerden der sogenannten Paradise Papers fordert der SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel politische Konsequenzen. "Nun muss die Politik endlich das Heft des Handelns in die Hand nehmen", schreibt der Finanzexperte. "Steueroasen sind in Wirklichkeit Gerechtigkeitswüsten. Deshalb ist jeder Schlag gegen solche Machenschaften eine Verteidigung des Prinzips der sozialen Marktwirtschaft", so Schäfer-Gümbel weiter. (Welt S. 2)

JAMAIKA - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat sich gegen die Bildung einer Jamaika-Koalition ausgesprochen, falls die Sondierungsgespräche der beteiligten Parteien nur einen Minimalkonsens ergeben. Göring-Eckardt sagte im Gespräch mit der FAZ: "Dann sollte man es lassen." Sie hoffe stattdessen, dass aus den Widersprüchen in einigen Positionen auch neue gemeinsame politische Ziele geformt werden könnten. Göring-Eckardt beteuerte, ihre Partei trete gegenwärtig in den Sondierungsgesprächen "so geschlossen wie nie" auf. Wie die Parteivorsitzenden Cem Özdemir und Simone Peter stellte sie den Kompromisswillen der Grünen in den Verhandlungen heraus: Es sei gut, Kompromisssignale zu senden und sie nicht nur von anderen zu verlangen. Bei der Umstellung von Verbrennungsmotoren auf emissionsfreie Technik müsse es Spielräume geben. (FAZ S. 1f)

VERKEHRSWENDE - Die Länder fordern nach einem Beschlussvorschlag Hamburgs eine radikale Verkehrswende mit einem 50-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm des Bundes. "Damit muss in den nächsten zehn Jahren die nachhaltige Modernisierung der Mobilität in Deutschland auf den Weg gebracht werden", heißt es in einer Vorlage für die Verkehrsministerkonferenz. Das geforderte "Nationale Investitionsprogramm Mobilität" müsse laut Vorlage ein jährliches Volumen von fünf Milliarden Euro umfassen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die EU-Kommission will den Umstieg auf alternative Antriebe voranbringen. Eine verbindliche Quote soll es aber nicht geben. Interne Dokumente zeigen, dass ausgerechnet Dieselsünder Volkswagen gegen mehr Klimaschutz Front machte. Klimaschützer fordern strengere Vorgaben für den CO2-Ausstoß. (Handelsblatt S. 6/SZ S. 17)

WACHSTUM - Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung warnt vor einer Überhitzung der deutschen Wirtschaft. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Überauslastung", heißt es in dem diesjährigen Sachverständigenrats-Gutachten, das am Mittwoch vorgestellt wird und dem Handelsblatt vorliegt. So rechnen die fünf Wirtschaftsweisen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,0 und für das nächste Jahr von 2,2 Prozent. Die Wirtschaft komme damit allmählich in eine "Boomphase", heißt es in dem Gutachten. Inzwischen gebe es "deutliche Anzeichen für eine Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten". Die Wirtschaftsweisen gehen deshalb davon aus, dass die Quartalswachstumsraten "wieder etwas zurückgehen". (Handelsblatt S. 8f/SZ S. 20)

MÜTTERRENTE - Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rät "dringend" von der Erhöhung der Mütterrente ab, wie sie die CSU verlangt. "Einer drohenden Altersarmut lässt sich damit nicht adäquat begegnen", heißt es im neuen Jahresgutachten. Wesentliche Probleme der Alterssicherung würden verschärft. Pläne für ein Baukindergeld, die steuerliche Forschungsförderung und eine Förderung der energetischen Gebäudesanierung hält der Rat ebenfalls für verfehlt. Er wirbt für eine Entlastung der Steuerzahler um gut 30 Milliarden Euro, für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. (FAZ S. 17)

KRANKENKASSEN - Ungeachtet einer unlängst beschlossenen Gesetzesverschärfung nehmen die Krankenkassen weiterhin Einfluss auf die Kodierung der Diagnosen ihrer Versicherten. Das berichtet die Techniker Krankenkasse unter Verweis auf eine von ihr in Auftrag gegebene Erhebung unter 1.000 Medizinern. Demnach gaben 82 Prozent der anonym Befragten an, schon einmal von einer Krankenkasse hinsichtlich der Diagnosen ihrer Versicherten beeinflusst worden zu sein. Selbst nach der Gesetzesverschärfung im Frühjahr habe fast jeder Fünfte von solchen Beeinflussungen berichtet. Das ist deshalb relevant, weil die Kassen auf Basis der Diagnosen Gelder aus dem Gesundheitsfonds zugewiesen bekommen. (FAZ S. 17)

RUSSLAND - Die "US-Sanktionen bleiben mindestens 20 Jahre", sagte Alexis Rodzianko in einem Interview. Der Vertreter der US-Wirtschaft in Russland blickt skeptisch auf die zukünftigen Beziehungen zu Amerika. "Durch das neue Gesetz kann nicht mehr der Präsident, sondern nur der Gesetzgeber sie aufheben. Das wird sehr schwer. Europa täte sich mit einer Aufhebung leichter. Und wird sie mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch früher beschließen." (Welt S. 10)

DEINDUSTRIALISIERUNG - Experten des Bundeswirtschaftsministeriums warnen in einem Arbeitspapier für die Jamaika-Sondierungsrunden vor einer forcierten Umsetzung der deutschen Klimaziele bis zum Jahr 2030 zu Lasten der Industrie. Bei "sämtlichen Maßnahmen im Industriesektor ist zu berücksichtigen, dass die Industrie anders als andere Sektoren in besonderem Maße im internationalen Wettbewerb steht und zusätzliche Kosten zur CO2-Minderung unmittelbar zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gehen", heißt es in dem Papier, das der Welt vorliegt. Es bestehe die Gefahr der Abwanderung wichtiger Industrien in Länder, in denen es weniger Umweltschutz- und Klimaauflagen gebe. "Eine deutliche Steigerung der Reduktion bis 2020 wäre nur möglich bei teilweiser De-Industrialisierung in Deutschland." (Welt S. 4)

ENERGIEWENDE/RIFKIN - US-Ökonom Jeremy Rifkin glaubt, die Bundesrepublik hinke bei der Digitalisierung hinterher. Deutschland habe die Welt erfolgreich in die Energiewende geführt, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt. Allerdings müsse nun das Stromnetz digitalisiert werden, um die erneuerbaren Energien auch effizient einzusetzen. Darunter versteht er unter anderem den Einsatz von intelligenten Strommessgeräten, sogenannten Smart Metern. Aus Datenschutzgründen hätten viele Deutsche dagegen jedoch bedenken. Es sei Aufgabe der Politiker, diese Sorgen auszuräumen, indem sie Regeln für den Zu- oder Widerspruch gegen die Datennutzung festlegen und sicherstellen, dass die Nutzungsbedingungen transparent sind. (HB S. 18)

JAMAIKA - FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht die Mahnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), das Thema Neuwahl am Rande der Jamaika-Sondierungen nicht länger zu thematisieren, nicht als eine Art von Ordnungsruf. "Frau Merkel ist nicht in der Position, uns Ordnungsrufe zu erteilen", sagte Kubicki auf entsprechende Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Liberale hatte wie auch FDP-Chef Christian Lindner die Chancen für Jamaika auf 50:50 taxiert und betont, die FDP habe "keine Angst vor Neuwahlen". Auch warnte Kubicki vor Spekulationen über eine Belastung der Sondierungen von Union, FDP und Grünen durch den CSU-internen Druck auf den Chef der Christsozialen, Horst Seehofer. (Neue Osnabrücker Zeitung)

WAGENKNECHT - Angesichts der stockenden Jamaika-Sondierungen in Berlin hat Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht vor Neuwahlen und einer Wiederauflage der Koalition von Union und SPD gewarnt. Wagenknecht sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, es dränge sich der Verdacht auf, "dass Neuwahlen nur ein Alibi für die SPD bringen sollen, danach doch wieder in eine Große Koalition zu gehen". (Neue Osnabrücker Zeitung)

