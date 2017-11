Demokratische Kandidaten siegen bei Gouverneurswahlen in den USA. Auch auf Bürgermeister-Ebene erzielen sie Erfolge in New York und Boston.

Die US-Demokraten haben bei Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey wichtige Siege gegen die Republikaner von Präsident Donald Trump erzielt. Besonders die Abstimmung in Virginia galt als Gradmesser für die 2018 anstehenden Kongresswahlen und als Stimmungstest ein Jahr nach Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl. In dem Bundesstaat schlug der Demokrat Ralph Northam am Dienstag den Republikaner Ed Gillespie, der sich den Präsidenten zum Vorbild genommen und auf einen konfrontativen Wahlkampf gesetzt hatte. Trump hatte sich für Gillespie eingesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...