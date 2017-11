Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Einem internen Strategiepapier zufolge hat Volkswagen zwei Jahre nach Beginn der Abgasaffäre versucht, massiven Einfluss auf die EU-Spitze zu nehmen, um strengere Klimaschutzziele in Europa zu verhindern. Nach Absprachen mit dem europäischen Auto-Lobbyverband ACEA sollte VW wegen der drohenden Verschärfung mit den Kommissaren Günther Oettinger (Haushalt), Johannes Hahn (EU-Erweiterung) aus Österreich und Carlos Moedas (Forschung, Wissenschaft und Innovation) aus Portugal "in Kontakt treten", heißt es in dem Papier. Zudem "könnte sich der Volkswagen-Konzern zusätzlich bei der Kommunikation beispielsweise mit den Kommissaren aus den Mitgliedstaaten Tschechien, Ungarn oder Spanien einbringen", schreiben die Konzernstrategen weiter - alle Länder sind wichtige VW-Standorte. (SZ S. 17/FAZ S. 21)

INNOGY - Das Geschäft in Großbritannien macht Innogy-Chef Peter Terium schon lange keine Freude mehr. Erst rutschte die Tochter N-Power durch Missmanagement in die Verlustzone. Dann erschwerten der harte Wettbewerb und die scharfe Regulierung die Sanierung. Jetzt plant Terium aber einen überraschenden Befreiungsschlag: Er will die Vertriebsaktivitäten der britischen Tochter mit denen des zweitgrößten britischen Energiekonzerns SSE zusammenlegen - und einen komplett neuen Versorger für den britischen Markt gründen. Die RWE-Tochter Innogy teilte am Dienstag mit, mit der SSE Plc in exklusiven und fortgeschrittenen Gesprächen zu sein. Geplant sei die Gründung einer börsennotierten Gesellschaft. Noch gebe es aber keine bindenden Verträge. (Handelsblatt S. 17)

UNIPER - Der Übernahmekampf um Uniper scheint entschieden. Eon kann vom Verkauf seines Anteils praktisch nicht mehr zurücktreten. Ansonsten wäre eine Strafzahlung von bis zu 40 Prozent fällig: 1,5 Milliarden Euro. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Angebotsunterlagen hervor. Zudem müsste der Energiekonzern, der erst 2016 Uniper an die Börse gebracht hatte und sich komplett trennen will, sämtliche angediente Aktien übernehmen. "Damit ist das Ding zementiert", stellt der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Thomas Hechtfischer, fest. Für Uniper-CEO Klaus Schäfer, der den Vorstoß als "feindlich" empfindet, hat das eine bittere Konsequenz: Der Kampf gegen den Einstieg der Finnen ist praktisch schon beendet, bevor er richtig begonnen hat. (Handelsblatt S. 17/SZ S. 20)

FLIXBUS - "In Europa sind wir bereits der führende Fernbusanbieter, nun planen wir den Markteintritt in den USA", sagte André Schwämmlein der Welt. Flixbus will gegen Greyhound und Co antreten. Sechs bis zwölf Monate Vorbereitungszeit hat Schwämmlein geplant. Dann sollen die ersten Busse rollen. (Welt S. 11)

HNA - Hinter der New Yorker Stiftung "Hainan Cihang Charity Foundation" verbirgt sich der größte Anteilseigner des chinesischen Mischkonzerns HNA. Der ist wiederum nicht nur größter Aktionär der Deutschen Bank, sondern durch seinen Übernahmehunger auch in den Blickpunkt der internationalen Aufseher gerückt. Jetzt wollen die Chinesen mit einem neuen Mann an der Spitze der New Yorker Stiftung ein deutliches Zeichen setzen. Nach Informationen aus Finanzkreisen wird der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Philipp Rösler an die Spitze der Hainan Cihang Charity Foundation rücken. Eine der Aufgaben des einstigen FDP-Chefs wird es sein, ein transparenteres Bild von HNA zu vermitteln. Gleichzeitig sehen die Chinesen die Ernennung als Symbol für ihr Bekenntnis zum Standort Deutschland und speziell zu einem langfristigen Engagement bei der Deutschen Bank. (Handelsblatt S. 32)

BREITBAND/TELEKOM - Verdi-Chef Frank Bsirske hält nichts von einem Verkauf von Telekom-Aktien zur Finanzierung des Breitband-Ausbaus. "Davon rate ich dringend ab. Man sollte nicht das Tafelsilber verscherbeln", sagte Bsirske der Rheinischen Post. "Allein in diesem Jahr haben der Bund und die KfW Dividenden in Höhe von knapp 900 Millionen Euro eingestrichen. Es wäre doch absurd, wenn öffentliches Vermögen veräußert wird, um das Eigentum privatwirtschaftlicher Unternehmen zu subventionieren. (Rheinische Post)

EUROCLEAR - Der internationale Zentralverwahrer Euroclear plädiert vor dem anstehenden Brexit für gleiche regulatorische Bedingungen für alle Marktteilnehmer. "Ein Level Playing Field in der Regulierung sicherzustellen bleibt ein sehr wichtiges Thema auf der politischen Agenda", sagt Lieve Mostrey, CEO von Euroclear, im Interview der Börsen-Zeitung. Die Einführung der Zentralverwahrer-Richtlinie in der EU werde zu verstärkter Aufsichtstätigkeit führen: "Unserer Auffassung nach wollen die Aufseher nicht nur verstehen, was in den Unterlagen steht, sondern auch sehen, wie die operative Realität aussieht. Das kann Prüfungen vor Ort bedeuten. Ich denke, dass dieser Prozess ziemlich langwierig sein wird", sagt Mostrey. Die EU-Richtlinie beseitige ferner nicht alle Markthürden. (Börsen-Zeitung S. 5)

November 08, 2017

