Der amerikanische Mineralöl- und Gaskonzern Black Stone Minerals L.P. (ISIN: US09225M1018, NYSE: BSM) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 0,31 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner aus. Die Auszahlung erfolgt am 24. November 2017 (Record date: 17. November 2017). Das Unternehmen aus Houston, im US-Bundesstaat Texas, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet aktuell 1,24 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige ...

