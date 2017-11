Der deutsche Fernbus-Anbieter will seine grünen Busse ab 2018 quer durch die Vereinigten Staaten schicken. Der Glaube an die eigene Technologie ist groß, noch gibt es aber viele Fragezeichen.

Erster Halt Los Angeles: Mit einem Büro an der US-Westküste und fünf Mitarbeitern hat der deutsche Fernbus-Anbieter Flixbus jetzt den Eintritt auf den amerikanischen Markt begonnen. "Bis in den kommenden Sommer hinein werden wir die ersten Linien starten", sagte Mitgründer und Technik-Chef Daniel Krauss auf einer Konferenz des Softwareunternehmens Salesforce in San Francisco.

Zu den 26 europäischen Märkten, auf denen das 2013 gegründete Unternehmen mittlerweile unterwegs ist, kommen dann auch Strecken in den USA dazu. Zwischen welchen Städten die grünen Busse zu Beginn verkehren sollen, ist noch nicht klar. "Wir sind gerade dabei zu gucken, wo in den USA sinnvoll Verkehrsströme passieren und wo wir unser Netzwerk aufbauen", sagt Krauss.

Das amerikanische Team unter der Leitung von Pierre Gourdain, der zuvor das Geschäft von Flixbus in Frankreich aufgebaut hat, will zahlreiche Verkehrsdaten auswerten, bevor eine erste Entscheidung fallen soll. Wahrscheinlich, so Krauss, werde Flixbus dabei in einer der dichtbesiedelten Küstenregionen der Vereinigten Staaten losfahren.

Während das Unternehmen in Deutschland kurz nach der Marktliberalisierung für Fernbusse den Markt mitgestalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...