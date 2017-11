The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0034493137 CAISSE D DEPOTS E.C.07-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB5H13 BAY.LDSBK.IS.S.30257 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5QJ7 BAY.LDSBK.OPF.R.20296 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3LY3 HSH NORDBANK HPF S.1109 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0012301356 CAISSE D DEPOTS E.C.14-17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB30H0 BAY.LDSBK.IS. 16/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW2YG9 LAND NRW SCH.R.962 VAR BD01 BON EUR N

CA DMCT XFRA FR0010539734 C.F.FINANC.LOC. 07/17 MTN BD01 BON EUR N

CA RL4P XFRA XS0852459618 RABOBK NEDERLD 12/17 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0969836112 ABN AMRO BANK 13/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1087753353 DUFRY FIN. 14/22 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1135379656 SWEDEN,KINGDOM 14/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB26C9 BAY.LDSBK.IS. 14/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA US40428HPL05 HSBC USA 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0848938543 KOMMUN.SVER. 12/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0992632702 TESCO C.TR.SERV.13/17 MTN BD02 BON EUR N