The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0245884 EIB EUR. INV.BK 17/28 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0385997108 DT. BAHN FIN. 17/30 MTN BD00 BON CHF N

CA CC1A XFRA DE000A2GSGE2 CONSUS COMMERCIAL 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0NPL0 DEKA USD FESTZINS 17/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0NPM8 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0NWS1 DEKA STUFENZINS ANL 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2M32 LB.HESS.-THR.IS.17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5G60 LB.HESS.THR.CA.TIL.11A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5HV5 LB.HESS.THR.CARRARA11Q/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0D47 EFSF 17/47 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013295722 APRR 17/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA US037833DE71 APPLE 17/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833DF47 APPLE 17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833DG20 APPLE 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833DH03 APPLE 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833DJ68 APPLE 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833DK32 APPLE 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US45905UWE09 WORLD BK 16/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAL04 JPMORGAN CHASE 17/48 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US74733VAD29 QEP RESOURCES 17/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US8672ENAH57 SUNC.METWAY 17/20MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1715323298 UTD TECHN. 17/19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1716243719 PHILIP MORRIS INTL 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1716245094 PHILIP MORRIS INTL 17/37 BD02 BON EUR N