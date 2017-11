Dieser Börsenaspirant beliefert seine Kunden regelmäßig mitBekleidung, die auf den persönlichen Geschmack abgestimmt ist. Was nicht gefällt (oder nicht passt), wird zurückgeschickt. Das geschäftliche Risiko dieses Vorgehens (try before you buy) liegt vor allem darin, dass dieKundschaft zu oft Ware erhält, die den persönlichen Geschmack dann doch nicht trifft. Dies soll aber mit einerausgefeilten Datenbasis und guter Prognose-Software minimiert werden. Das von Katrina Lake vor sechs Jahren gegründete Start-up (Sitz: San Francisco) ist schon deshalb vielversprechend, weil es in den vergangenen acht Quartalen regelmäßig positive Ergebnisse auswies. Während der Quartalsumsatz von 150 auf rund 240 Millionen Dollar anwuchs, verzeichnete man in den beiden jüngsten Quartalen aber moderate Defizite. Die Aktie von Stitch Fix (Nasdaq-Kürzel: SFIX) soll 18 bis 20 Dollar kosten, die Börsenbewertung kann oberhalb von 3 Milliarden Dollar liegen. Der Termin des Börsengangs wurde noch nicht genannt.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info