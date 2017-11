In Amsterdam bietet sich eine ungewöhnliche Comeback-Story, beinahe hart an der Grenze zum Turnaround: Gemalto.Gemalto ist Dienstleister für Abrechnungs-Systeme zwischen europäischen Energiekonzernen. Damit geriet Gemalto in die Sphäre unterschiedlicher Preis- und Mengen-Interessen, womit sich der Kurs rund halbiert hat. Die Umsätze liegen bei rund 3,1 bis 3,2 Mrd. Euro. Das Bruttoergebnis vom Umsatz legt um durchschnittlich 8 % zu, das operative Ergebnis warbis 2016 im Wachstum deutlich höher. Darauf beruhte auch das relativ hohe KGV von zeitweise 26 im letzten Jahr, was mit der aktuellen Entwicklung nicht übereinstimmt. Die Gewinnschätzungen bleiben zurzeit im einstelligen Bereich, bezogen auf die Aktie, und die Kapitalbasis von Gemalto ist mit einer Eigenkapitalquote von 57 % ausreichend solide. Das spekulative Interesse liegt darin: Gemalto ist in seiner Marktstellung ein möglicher Mosaikstein für einen grossen Energiekonzern, um seine Marktposition auszubauen. Extern ist dies nicht zu erfassen, weil die Materie relativ kompliziert und politisch beeinflusst ist. Wir plädieren für ein spekulatives Investment.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 45 vom 8.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info