Auf seiner Asien-Reise richtet sich US-Präsident Trump direkt an Nordkoreas Führer Kim Jong Un. Einerseits nennt er ihn einen Tyrannen. Anderseits bietet er zum ersten Mal auch einen Ausweg an: Gespräche.

Seit er seine Asienreise angetreten ist, zeigt sich US-Präsident Donald Trump ungewöhnlich handzahm. So sehr, dass er seine bisherige Kriegsrethorik gegenüber Nordkorea, sogar in ein Gesprächsangebot verwandelt. Am Mittwoch erläuterte er seinen Vorstoß zur Lösung der atomaren Bedrohung durch den Norden in einer mit Spannung erwarteten Rede vor dem südkoreanischen Parlament und tat etwas, dass wohl die wenigstens erwartet hätten: Er wendete sich direkt an Nordkoreas Führer Kim Jong Un.

"Die Waffen, die Sie sich anschaffen, machen Sie nicht sicherer, sondern bringen ihr Regime in große Gefahr", erklärte Trump dem nicht einmal halb so alten Führer Nordkoreas. Jeder Schritt, den Sie auf diesem dunklen Weg gehen, erhöhe diese Gefahr. "Nordkorea ist nicht das Paradies, dass Ihr Großvater sich ausmalte", sagte Trump weiter. "Es ist eine Hölle, dass keine Person verdient." Darüber hinaus nannte Trump Kim einen Tyrannen.

Ansonsten gab er sich im Vergleich zu früheren Androhungen von Militärschlägen und totaler Vernichtung des Nordens vergleichsweise friedlich. Er versicherte Nordkorea und allen, die es hören wollten, dass seine Regierung ganz anders als die vergangenen US-Regierungen sei: "Amerika sucht keinen Konflikt und keine Konfrontation", sagte Trump, "aber wir werden auch nicht davon wegrennen." Nordkorea solle die die USA nicht unterschätzen und nicht herausfordern. "Wir werden unsere gemeinsame Sicherheit, ...

