Medienmitteilung

Valora kündigt Details der geplanten Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission an

Valora veröffentlicht heute die Details der Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission zum Zweck der Refinanzierung der Übernahme von BackWerk, zur Finanzierung der Erweiterung von Produktionskapazitäten, zur Refinanzierung bestehender Kapitalmarktinstrumente und für allgemeine Unternehmenszwecke. Der erwartete Nettoerlös der Bezugsrechtsemission beträgt rund CHF 160 Mio.

Der Verwaltungsrat beantragt an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung, das Aktienkapital von Valora mittels einer Bezugsrechtsemission um bis zu CHF 687'119.00 zu erhöhen durch die Ausgabe von bis zu 687'119 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie.

Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 10. November 2017 nach Börsenschluss halten, um neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Nach der positiven Aufnahme der angekündigten Akquisition und Finanzierungsstruktur wurde entschieden, die Kapitalerhöhung als Bezugsrechtsemission zum Marktpreis («at market») durchzuführen. Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären zu einem Verhältnis von 1 neuen Aktie für 5 gehaltene Aktien angeboten, vorbehältlich bestimmter Beschränkungen basierend auf dem Wohnsitz. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch handelbar sein und verfallen, falls sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Vorbehältlich der Zustimmung der vom Verwaltungsrat beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung durch die ausserordentliche Generalversammlung beginnt die Bezugsfrist am 13. November 2017 und endet am 20. November 2017, 12.00 Uhr (mittags) MEZ. Der Emissions- und Kotierungsprospekt wird am oder um den 10. November 2017 publiziert.

Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären bezogen werden, können durch ein öffentliches Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Staaten gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert werden.

Die finale Anzahl neu auszugebender Aktien wird nach Ablauf der Bezugsfrist fixiert und wird voraussichtlich am 20. November 2017 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange angekündigt. Die Anzahl neuer Aktien wird auf Basis der ausgeübten Bezugsrechte, der Investorennachfrage in der Bookbuilding-Periode, dem Marktpreis der bestehenden Valora Aktien und den generellen Marktverhältnissen bestimmt.

Der Angebotspreis für die neuen Aktien wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, in welchem die nicht durch bestehende Aktionäre bezogenen Aktien platziert werden. Die Bookbuilding-Periode wird voraussichtlich am 13. November 2017 beginnen und am 21. November 2017 um 15.00 Uhr MEZ enden (vorbehältlich einer Verkürzung der Bookbuilding-Periode). Die Bekanntgabe des Angebotspreises wird für den 21. November 2017 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange erwartet. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird für den 22. November 2017 erwartet, und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 23. November 2017 angesetzt.

Die Bezugsrechtsemission wird von einem Bankensyndikat garantiert, vorbehältlich marktüblicher Bedingungen.

Des Weiteren haben sich Valora, Herr Ditsch, die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder der Konzernleitung zu einem Lockup von 6 Monaten verpflichtet.

Erwarteter Zeitplan der Kapitalerhöhung und der Bezugsrechtsemission

8. November 2017 09.30 Uhr (MEZ): Ausserordentliche Generalversammlung der Valora Holding AG in Basel 10. November 2017 Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts Nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag zur Festlegung der Berechtigung auf Bezugsrechte bestehender Aktionäre 13. November 2017 Erster Tag der Bezugsfrist und Beginn der Bookbuilding-Periode 20. November 2017 12.00 Uhr mittags (MEZ): Ende der Bezugsfrist Nach Börsenschluss: Medienmitteilung betreffend Anzahl ausgeübter Bezugsrechte und finale Anzahl neu auszugebender Aktien 21. November 2017 15.00 Uhr (MEZ): Ende der Bookbuilding-Periode Medienmitteilung zum Angebotspreis 22. November 2017 Erster Handelstag der neuen Aktien 23. November 2017 Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations Annette Martin Fon +41 61 467 21 23 (annette.martin@valora.com: mailto:annette.martin@valora.com) Media Relations Christina Wahlstrand Fon +41 61 467 24 53 (media@valora.com: mailto:media@valora.com)

Über Valora

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2 800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-. Ausserdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15 000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Valora Holding AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Valora Holding AG allein aufgrund des offiziellen Emissionsprospekts (das «Offering Circular») treffen, welcher voraussichtlich am 10. November 2017 von Valora Holding AG publiziert wird und kostenlos beziehbar sein wird bei Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (E-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) und bei Valora Holding AG; Muttenz, Schweiz (Telefon: +41 61 467 21 23, E-mail: annette.martin@valora.com).

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet», «prognostiziert», «plant», «können», «könnten», «dürften», «werden» oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Valora Holding AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. Valora Holding AG shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Subject to certain exceptions, the Valora Holding AG Shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United States.

The Valora Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the Valora Holding AG shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the Prospectus Directive) is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.