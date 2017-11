lastminute.com groupübernimmt hotelscan, um Metasearch-Geschäft auf andere Marktsegmente auszudehnen

Amsterdam / Chiasso, 8. November 2017 - (lastminute.com group: http://www.group.lastminute.com/), ein führender europäischer Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, übernimmt hotelscan, um das Metasearch-Geschäft zu diversifizieren.

hotelscan, gegründet 2012, hat eine Suchmaschine für Hotels, Bed & Breakfasts, Hostels, Apartments und andere Formen der Unterkunft entwickelt, das Reisenden erlaubt, die beste Wahl für ihre Reiseerlebnisse auf der ganzen Welt zu treffen. Die täglich aktualisierte Datenbank mit rund 1.3 Million Immobilien und Daten von über 100 Online-Buchungsseiten bietet Reisenden relevante Inhalte, um die Zimmerverfügbarkeit einfach zu prüfen und Geld zu sparen.

hotelscan wird (lastminute.com group: http://www.group.lastminute.com/) in ihrem Metasearch-Geschäft mit erstklassiger Technologie, ihrem Datenbestand und spezifischen Kompetenzen einen Schritt weiterbringen und so geschäftliche wie auch organisatorische Synergien mit der Marke Jetcost schaffen, welche sich derzeit auf das Fluggeschäft konzentriert.

Jetcost, eines der grossen europäischen Metasearch-Unternehmen, bestätigt nach 4 Jahren stetigen und profitablen Wachstums eine starke Dynamik. Es ist eines der wenigen Beispiele in Europa, das ein hohes Umsatzwachstum (fast +100 % im Jahr 2016) mit einer hohen operativen Marge (EBITDA-Marge über 20 %) kombinieren kann.

Im Rahmen der Vereinbarung erwarb (lastminute.com group: http://www.group.lastminute.com/) alle Aktiva von hotelscan. Die Transaktion wird im Jahr 2017 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung und die Bilanz haben. 2018 soll hotelscan zum nachhaltigen Wachstum des Unternehmens beitragen. Weitere Einzelheiten werden bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2017 im Frühjahr 2018 bekannt gegeben.

Über(lastminute.com group: http://www.group.lastminute.com/)

(lastminute.com: http://www.lastminute.de/) zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter Marken wie (lastminute.com: http://www.lastminute.de/), Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Die Unternehmensgruppe erreicht monatlich 43 Millionen Benutzer, die ihre Ferien und Freizeitaktivitäten über die Websites und die mobilen Apps der Gruppe, die in 17 Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen, suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch Support- und Serviceangebote zu bereichern, wann immer diese nachgefragt werden. (lastminute.com N.V: http://www.group.lastminute.com/). ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

