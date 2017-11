InflaRx gibt Emissionspreis für Börsengang bekannt

DGAP-News: InflaRx GmbH / Schlagwort(e): Börsengang InflaRx gibt Emissionspreis für Börsengang bekannt 08.11.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

InflaRx gibt Emissionspreis für Börsengang bekannt

Jena, 8. November - InflaRx, das biopharmazeutische Unternehmen, das neuartige Therapien zur Regulierung des Komplementsystems entwickelt, gab heute bekannt, dass der Ausgabepreis zur Erstemission von 6.667.000 Stammaktien auf US $ 15 pro Aktie für einen Bruttogesamterlös von etwa US $ 100 Millionen festgesetzt wurde. Zusätzlich garantiert InflaRx den Emissionsbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 1.000.050 weiteren Stammaktien zum Preis der Erstemission, abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen. Alle Stammaktien werden von InflaRx angeboten. Für die Aktien ist ein Beginn des Handels am NASDAQ Global Select Market für den 8. November unter dem Kürzel "IFRX" vorgesehen. Die Platzierung wird voraussichtlich am oder um den 10. November 2017 abgeschlossen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.

J.P. Morgan, Leerink Partners und BMO Capital Markets fungieren beim Börsengang gemeinschaftlich als Konsortialführer.

Die Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde von der Börsenaufsichtsbehörde am 7. November 2017 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospektes. Kopien sind erhältlich bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA oder telefonisch unter +1 866 803-9204; Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, USA, oder telefonisch unter +1 800 808 7525, App. 6132, oder per E-Mail an syndicate@leerink.com; oder über BMO Capital Markets Corp., Attention: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, USA, telefonisch unter +1 800 414-3627, oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit vorgenommen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über InflaRx: InflaRx ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner anti-C5a Antikörper Technologie konzentriert um wirksame, spezifische, First-in-Class C5a-Inhibitoren zu entdecken und zu entwickeln.

Kontakte:

InflaRx GmbH Prof. Dr. Niels C. Riedemann - CEO E-Mail: info[at]inflarx.de Tel: +49-3641-508180 MC Services AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser E-Mail: inflarx[at]mc-services.eu Tel: +49-89-210 2280

08.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

626335 08.11.2017

AXC0046 2017-11-08/07:30