Neue Lizenz von Health Canada erlaubt Maricann Group Inc. die Erhöhung der Cannabis-Produktion um über 480% auf 6.250.000 Gramm

TORONTO, Ontario, 8. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Health Canada Maricann Inc. eine neue Lizenz vergeben hat, welche die jährlichen Produktionsbeschränkungen für die zugelassenen medizinischen Cannabis-Produkte in der aktuellen Produktionsstätte in Langton, Ontario, aufhebt. Diese neue Lizenz erhöht die Kapazität auf 6.250.000 Gramm in der Produktionsstätte zu einem beliebigen Zeitpunkt. Dies ist eine Zunahme gegenüber der früheren jährlichen Lizenz, die die Produktion auf insgesamt 1.282.000 Gramm (930kg getrocknetes Marihuana und 352kg Cannabis-Öl) pro Jahr beschränkte. Diese neue Lizenz repräsentiert einen Anstieg der Produktionskapazität um über 480% und ist bis zum 9. Oktober 2020 gültig. Maricanns neue Produktionsstätte wird zwei zusätzliche Tresorräume mit einer möglichen lizenzierten Lagerkapazität von 30.000.000 Gramm (jeder 15.000.000 Gramm) haben.

"Diese neue Lizenz gibt uns mehr Flexibilität, da wir in der Lage sind das Produktionsvolumen zu erhöhen und eine größere Lagerkapazität für Cannabis-Produkte zu bieten einschließlich aufbereitetes Harz zur Deckung der zukünftigen Nachfrage," sagte Ben Ward, CEO von Maricann. "Da sich die Phase 1 der Erweiterung unserer hochmodernen Anbau- und Produktionsstätte in Langton der Fertigstellung nähert und beide Tresorräume gegossen und eingerichtet wurden, werden wir in der Lage sein, die Größe unserer Anlage voll auszunutzen. Wir unterhalten weiterhin ein sehr sicheres Anbaumilieu, das die Vorschriften gemäß Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR") erfüllt oder übertrifft."

Am 20. April 2017 wurde Maricann Inc. zu einem Teil des börsennotierten Unternehmens Maricann Group Inc. Die Lizenz des Unternehmens gemäß Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR") wurde von Health Canada erneut ausgestellt, um diese Veränderung in Maricanns Unternehmensstatus zu reflektieren. Diese Neuausstellung der Lizenz beseitigt die jährlichen Produktionsbeschränkungen für die zugelassenen medizinischen Cannabis-Produkte. Maricann ist jetzt lizenziert, um bis zu 6.250.000 Gramm Cannabis in der Produktionsstätte zu lagern, 3.125.000 Gramm in jedem Tresorraum. Maricann hat zurzeit zwei Tresorräume in Betrieb.

Diese neu ausgestellte Lizenz ist eine von zwei Lizenzen, die von Health Canada an Maricann ausgestellt wurden. Am 5. September 2017 gab Maricann bekannt, dass es eine zweite Vertriebsstandortlizenz für seinen Standort in Burlington, Ontario, durch seine sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft Maricann Inc. gesichert hat. Die Vertriebslizenz für Burlington, Ontatio, ist die zweite Lizenz, die von Health Canada an Maricann vergeben wurde. Die erste Lizenz wurde für die Anbau- und Produktionsstätte in Langton, Ontario, vergeben.

Über Maricann Group Inc.

Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Toronto, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem vollständig finanzierten 217.000 Quadratfuß (20.159m2) großen Anbau, in dem 22.245.000 Gramm Cannabis pro Jahr zur Unterstützung der bestehenden und zukünftigen Patientenzuwachsrate produziert werden.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Investor Relations: ir@maricann.ca Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

