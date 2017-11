Seoul - US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede vor dem südkoreanischen Parlament die internationale Gemeinschaft zum Schulterschluss gegen Nordkorea aufgefordert. Gleichzeitig stellte er dem isolierten Land den "Weg in eine viel bessere Zukunft" in Aussicht.

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor dem südkoreanischen Parlament deutliche Warnungen an die Adresse Nordkoreas gerichtet, den Konflikt aber nicht weiter angeheizt. Trump warb für ein entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm, doch er stellte dem isolierten Land zugleich einen "Weg in eine viel bessere Zukunft" in Aussicht.

Jetzt sei "die Zeit für Stärke", sagte Trump in seiner Rede. Die USA suchten zwar keine Konfrontation, "aber wir werden niemals davor davon laufen", versicherte Trump. "Wir werden es nicht zulassen, dass Amerika oder seine Verbündeten erpresst oder angegriffen werden." Unter seiner Führung bauten die USA das "Militär komplett neu auf", sagte Trump. Allein die Gegenwart eines freien und unabhängigen Südkorea bedrohe das nordkoreanische ...

